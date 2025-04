So einfach, so genial: grüner Spargel mit Käse überbacken und gerösteten Pinienkernen

Es ist endlich wieder Spargelzeit. Ich liebe die grünen und weißen Stangen und esse sie in allen möglichen Rezeptvariationen. Am liebsten esse ich Spargel aber einfach mit Käse überbacken aus dem Ofen oder Airfryer. Noch ein paar Pinienkerne drübergestreut und schon hast du eine leckere Beilage.

Spargel mit Käse überbacken: So einfach geht’s

Die Saison von grünem Spargel beginnt im April und endet im Juli. Damit ist etwas länger als die des weißen Spargels. Grüner Spargel stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum, darunter Frankreich, Spanien und Italien. Früher war er sogar beliebter als der weiße Spargel. Erst vor rund 200 Jahren begannen Züchter, reinweißen Spargel anzubauen.

Heute kannst du dieses geschichtsträchtige Gemüse auf einfache und köstliche Weise zubereiten. Für zwei Portionen benötigst du ungefähr 500 Gramm Spargel. Als Käse kannst du entweder Mozzarella oder eine andere Sorte deiner Wahl verwenden. Ich überbacke den Spargel gern mit Emmentaler oder Gouda. Für etwas mehr Geschmack und einen schönen Crunch sorgen Pinienkerne.

Den Spargel legst du auf ein mit Backpapier belegtes Blech und beträufelst ihn mit Öl und würzt ihn mit Salz und Pfeffer. Anschließend streust du den Käse gleichmäßig drüber und garst ihn für rund zehn Minuten im Ofen. Die Pinienkerne röstest du währenddessen in einer Pfanne ohne Öl an und streust sie zum Schluss über den Käse.

Das Schöne an dem Rezept ist, dass du den Spargel auch in der Heißluftfritteuse zubereiten kannst. Lege den Korb am besten auch mit etwas Backpapier aus, dann musst du ihn nach dem Backen nicht reinigen.

Der grüne Spargel mit Käse überbacken ist ideal als Beilage oder leichter Hauptgang. Ich esse ihn gern mit gekochten Kartoffeln oder Gnocchi. Aber Fisch oder Fleisch passen gut dazu. Viel Spaß beim Kochen und Genießen!

Bei Leckerschmecker findest du eine große Zahl an Spargelrezepten. Sei es überbackener Spargel mit Schinken, Spargel-Grapefruit-Salat mit Hähnchenbrust oder Spargel-Schinken-Croissants – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Weitere Ideen liefert dir unser Koch-Bot.

Grüner Spargel mit Käse überbacken Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 500 g grüner Spargel

1 EL Olivenöl

Salz und Pfeffer

100 g geriebener Emmentaler oder Mozzarella

30 g Pinienkerne Zubereitung Heize den Backofen auf 200 °C Ober-/Unterhitze vor. Schneide die holzigen Enden des Spargels ab.

Lege den Spargel auf ein mit einer Dauerbackmatte 🛒 ausgelegtes Backblech. Beträufle ihn mit Olivenöl und würze ihn mit Salz und Pfeffer. Mische alles gut durch, sodass der Spargel gleichmäßig mit dem Öl bedeckt ist.

Verteile den geriebenen Käse gleichmäßig über den Spargelstangen. Achte darauf, dass jede Stange etwas Käse abbekommt.

Schiebe das Blech in den vorgeheizten Ofen und backe den Spargel für etwa 10-12 Minuten, bis der Käse geschmolzen und leicht gebräunt ist.

Während der Spargel im Ofen ist, erhitze eine kleine Pfanne auf mittlerer Stufe. Röste die Pinienkerne darin goldbraun. Achte darauf, dass sie nicht anbrennen!

Nimm das Blech aus dem Ofen und streue die gerösteten Pinienkerne über den Käse. Richte den Spargel auf Tellern an und serviere ihn heiß.

