Grüner Spargel mit Zitronensoße und Lachs: ein Frühlingsgericht zum Verlieben

Dieses Rezept für grünen Spargel mit Zitronensoße und Lachs vereint, was perfekt miteinander harmoniert. Ein traumhaftes Gericht, das du an warmen Sonnentagen immer wieder essen kannst. Zaubere es dir ganz einfach selbst und du hast in wenigen Minuten eine Mahlzeit vor dir, die es mit jedem Restaurantbesuch aufnehmen kann.

Grüner Spargel mit Zitronensoße und Lachs ist ein herrliches Frühlingsgericht

Der aromatische Spargel ergibt zusammen mit dem zarten Lachs und der frischen Zitronensoße darüber eine perfekte Kombination. Im Handumdrehen machst du so eine leichte, aber trotzdem sättigende Mahlzeit, die du auch ganz entspannt nach einem anstrengenden Tag kochen kannst.

Wusstest du, dass Deutschland mit seiner Vorliebe für weißen Spargel eine Ausnahme darstellt? Im weltweiten Vergleich ist die grüne Variante deutlich beliebter. Die kräftige Farbe erhält er dadurch, dass er, im Gegensatz zu seinem weißen Verwandten, an der Oberfläche wächst. Er bildet einen würzigeren Geschmack aus, aber der größte Vorteil liegt wohl in der Zubereitung: Grünen Spargel musst du nämlich nicht mehr schälen, sondern einfach gut abputzen und anschließend die holzigen Enden entfernen.

Nach einer kurzen Kochzeit sind die leckeren Stangen schon fertig. Und auch die Lachsfilets erfordern kaum Aufwand. Abgespült, etwas gewürzt und dann kurz von beiden Seiten goldbraun gebraten und das war es schon.

Eine vollmundige, aber frische Ergänzung ist dann die Zitronensoße, die du ebenfalls schnell angerührt hast. Da du nur ein wenig von der Schale hineingibst, wird sie nicht nur erfrischend, sondern bekommt auch eine dezente Bitterkeit. Beides zusammen passt ideal zum Fisch und zum Spargel. Also, ab in die Küche mit dir und probiere dieses schmackhafte und schön anzusehende Gericht gleich aus!

Bei Leckerschmecker sind wir im absoluten Spargelfieber – und versorgen dich dementsprechend mit den besten Rezepten für das heiß ersehnte Gemüse. Ebenfalls im Handumdrehen zubereitet sind diese Spargel-Hähnchen-Nudeln. Wenn du etwas Knuspriges möchtest, musst du polnischen Spargel mit Bröselbutter probieren. Und einen gesunden Start in den Tag bekommst du mit unserem Spargel-Smoothie. Für noch mehr Ideen kannst du dich rund um die Uhr an unseren Koch-Bot wenden.

Grüner Spargel mit Zitronensoße und Lachs Dominique 4.27 ( 19 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 150 g Butter

1 kg grüner Spargel

Salz und Pfeffer nach Geschmack

2 rote Zwiebeln

100 ml trockener Weißwein

100 ml Gemüsebrühe

etwas neutrales Pflanzenöl

4 Lachsfilets à 130 g

1 Bio-Zitrone Zubereitung Schneide etwa 130 g der Butter in Würfel und stelle sie in den Gefrierschrank. Putze den Spargel und entferne die holzigen Enden.

Bringe genügend Wasser mit etwas Salz in einem Topf zum Kochen und koche den Spargel für etwa 6-8 Minuten, bis er gar, aber noch bissfest ist.

Schäle die Zwiebeln und schneide sie in Würfel. Brate sie mit den übrigen 20 g Butter in einer Pfanne 🛒 an, bis sie glasig sind. Lösche sie mit Weißwein und Gemüsebrühe ab und lass sie bei mittlerer Hitze einkochen.

Erhitze währenddessen etwas Öl in einer Pfanne. Wasche die Lachsfilets ab und tupfe sie trocken. Würze sie von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer. Brate sie für 2-3 Minuten von beiden Seiten an, bis sie goldbraun sind.

Wasche die Zitrone und reibe etwas von der Schale ab. Halbiere sie und presse den Saft aus einer Hälfte.

Gib den Zitronenabrieb und den Zitronensaft zu den Zwiebeln. Nimm die Pfanne vom Herd und rühre die kalte Butter unter, bis sie sich aufgelöst hat. Schmecke die Soße mit Salz und Pfeffer ab.

Serviere den Spargel mit dem Lachs auf Tellern und gieße die Zitronen-Buttersoße darüber.

