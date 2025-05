Grünes Spargelcurry: thailändische Küche trifft Saison-Liebling

Was wäre die deutsche Küche ohne Spargel, der von April bis in den Juni hinein unseren Speiseplan dominiert? Damit es aber nicht immer Spargel auf die gleiche Art zubereitet geben muss, bringen wir mit unserem grünen Spargelcurry etwas frischen Wind auf den Tisch. Mit Kokosmilch, Limette, Chili und Currypaste wird aus klassischem grünen Spargel im Handumdrehen ein grünes Spargelcurry.

Bereite ein schnelles grünes Spargelcurry zu

Du hast Appetit auf Spargel, weißt aber noch nicht so recht, was du genau mit dem Gemüse anstellen sollst? Wir hätten da einen Vorschlag. Wie wäre es mal mit einem Spargelcurry? Aber nicht irgendeines, sondern eine Variante komplett in Grün. Dafür besorgen wir grüne Paprika, Erbsen, grünen Spargel, Spinat sowie grüne Currypaste und legen direkt los. Besonders gut gelingt das Gericht mit thailändischer Note in einem Wok. Hast du keinen zu Hause, tut’s natürlich auch eine große Pfanne.

Zuerst putzen und schneiden wir das Gemüse. Dann braten wir das grüne Curry in etwas Kokosöl an. In unserem Rezept nehmen wir zwei Esslöffel der Currypaste. Die gilt jedoch als scharf. Zusammen mit der Chilischote und dem Ingwer entsteht ein Gericht, dass Liebhaber feuriger Gerichte definitiv glücklich macht. Aber keine Sorge, der Schärfegrad lässt sich wunderbar deinem Geschmack anpassen. Verwende einfach weniger der scharfen Zutaten.

Abgerundet wird die grüne Gemüseauswahl durch eine cremige Kokossoße, die mit Sojasoße, Limettensaft- und abrieb sowie etwas Zucker abgeschmeckt wird. Zum Curry kannst du dann einen gekochten Jasminreis servieren. Und auch wenn die Zutatenliste auf den ersten Blick recht lang erscheinen mag, lass dich nicht abschrecken, das Spargelcurry braucht in der Zubereitung trotzdem nur 25 Minuten.

Lust auf Spargel, aber mal anders? Dann bist du hier an der richtigen Adresse. Wir von Leckerschmecker haben weitere köstliche Ideen mit dem Stangengemüse für dich. Wie wäre es mit einer Spargel-Maultaschen-Pfanne oder einem Frühlingseintopf mit grünem Spargel? Ein weiteres Highlight: dieses Spargel-Linsen-Curry.

Grünes Spargelcurry Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 300 g grüner Spargel

1 grüne Paprika

2 Knoblauchzehen

1 rote Chilischote

1 EL frischer Ingwer

1 EL Kokosöl

2 EL grüne Currypaste online, zum Beispiel hier 🛒

1 Dose Kokosmilch 400 ml

1 EL Sojasoße

1 TL brauner Zucker

1 Bio-Limette Saft und Abrieb

100 g frischer Babyspinat

150 g Erbsen TK oder frisch

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 Handvoll frischer Koriander optional Zubereitung Wasche den Spargel, schneide die holzigen Enden ab und schneide ihn in ca. 4 cm lange Stücke. Entkerne die grüne Paprika und schneide sie in Streifen. Ziehe den Knoblauch ab und schneide ihn in feine Würfel, entkerne die Chili und schneide sie in feine Streifen. Reibe den Ingwer fein.

Erhitze das Öl in einer großen Pfanne.

Gib die grüne Currypaste hinein und brate sie bei mittlerer Hitze kurz an, bis sie duftet. Füge Knoblauch, Ingwer und Chili hinzu und brate alles für 1 Minute an.

Gieße die Kokosmilch dazu und rühre Sojasauce, den Zucker sowie Abrieb und Saft einer Limette unter.

Gib Spargel und Paprika in die Sauce und gare sie bei mittlerer Hitze für 5–7 Minuten mit.

Wasche den Spinat, schüttle ihn trocken und füge ihn zusammen mit den Erbsen zur Soße hinzu. Koche alles für weitere 2–3 Minuten, bis der Spinat zusammenfällt.

Schmecke das Curry mit Salz und Pfeffer ab, streue geschnittenen Koriander nach Geschmack darüber und serviere es mit frisch gekochtem Jasminreis.

