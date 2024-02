Noch keine Pläne fürs Abendessen? Wie wäre es mit vegetarischen Bratlingen? Diese Grünkernbratlinge schmecken deftig-herzhaft, sind einfach hergestellt und lassen sich super vorbereiten. Dazu stecken sie voller Nährstoffe und sind richtig gesund. Schnapp‘ dir eine Pfanne und los geht’s!

Proteinreich und gesund: Grünkernbratlinge sind das perfekte Weeknight-Dinner

In den letzten Jahren ist der Grünkern zu einem wahren Trendgetreide geworden. Was bis vor einiger Zeit nur in Öko-Kreisen bekannt war, findet nun nach und nach seinen Weg in konventionelle Supermärkte. Höchste Zeit! Denn Grünkern ist ein wahres Wunderkorn und schmeckt nicht nur in Grünkernbratlingen gut.

Bei dem olivgrünen Getreide handelt es sich keineswegs um eine eigene Art, vielmehr um Dinkel. Die Körner werden halbreif geerntet und dann schonend im Ofen getrocknet. Diese Herstellungsweise ist aus einer Notsituation heraus entstanden. Während einer Schlechtwetterperiode im 16. Jahrhundert waren Bauern und Bäuerinnen gezwungen, ihren Dinkel unreif zu ernten, um einen Ernteausfall zu vermeiden. Zur Haltbarmachung trockneten sie das Getreide am Feuer und stellten fest, dass der Grünkern ein tolles Aroma entwickelte.

Zwar hat Grünkern reif geerntetem Dinkel gegenüber keine nennenswerten gesundheitlichen Vorteile, er schmeckt aber besonders gut: nussig, kräftig und herzhaft. Und gesund ist er trotzdem: Grünkern ist reich an Proteinen und Mineralstoffen. Unsere Grünkernbratlinge schmecken also nicht nur hervorragend, sie sind nebenbei noch gut für dich.

Um Grünkernbratlinge herzustellen, benötigst du geschrotetes Getreide. Dieses findest du in gut sortierten Supermärkten oder Bioläden. Grünkern muss vor der Verarbeitung etwas aufquellen. Du kannst in der Zeit das Gemüse schneiden oder auch einfach deinen Feierabend genießen. Die Bratlinge lassen sich ebenso gut vorbereiten, im Kühlschrank halten sie sich bis zu vier Tage. Lecker schmecken sie wie klassische Frikadellen mit Senf und Kartoffelsalat oder mit Salat, Tomate und Gurke zu einem Burger zubereitet.

Im Video findest du sechs Ideen für vegetarische Hauptgänge. Wenn du Lust auf fleischfreie Frikadellen hast, probiere auch unsere Linsenfrikadellen! Und diese vegetarischen Kohlrouladen sind ein echter Hit und schmecken selbst Fleischliebhabern.