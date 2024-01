Kohlrouladen sind ein klassisches, deftiges Gericht aus der deutschen Küche und bestehen in der Regel aus Weißkohl oder Wirsingkohl und einer Füllung aus Hackfleisch. Heute zeigen wir dir, wie du vegetarische Kohlrouladen zubereiten kannst. Ein tolles, gesundes Festessen oder einfach, wenn du Lust auf etwas Herzhaftes hast.

Kohlrouladen haben eine lange Tradition und tiefe Wurzeln in der europäischen Küche, insbesondere in Ländern wie Deutschland, Polen, Russland und Skandinavien. Kohl diente früher als kostengünstiges Verpackungsmaterial für Fleisch, Getreide und Gewürze. Heutzutage ist er ein typisches Wintergemüse und in den kalten Monaten besonders preiswert zu erhalten. Noch dazu ist Kohl megalecker und reich an Ballaststoffen, die die Verdauung fördern können. Außerdem enthält er Vitamine und Mineralstoffe, die das Immunsystem unterstützen. Quasi ein wahres Superfood.

Fleischlos schlemmen mit vegetarischen Kohlrouladen

Unsere Rouladen kommen frisch, modern und mit Zutaten wie Champignons, Shiitake-Pilzen und einer köstlichen Soße mit Thymian und Rosmarin daher. Dabei sind sie aber so wandelbar wie ein Chamäleon: Experimentiere mit der Füllungen und den Gewürzen und zaubere dir im Handumdrehen deine eigenen, leckeren Meisterwerke.

Egal, ob du Vegetarier bist oder einfach mal fleischlos genießen möchtest, vegetarische Kohlrouladen sind eine tolle Alternative zur klassischen Variante mit Hack. Probiere unser Rezept gleich aus oder lass‘ dich von ihm inspirieren.

