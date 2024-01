Wenn das Wetter draußen kalt und nass wird, sehnt man sich nach herzhaften und wärmenden Gerichten. Ein Beispiel hierfür ist unser klassisches Rezept für Grünkohl mit Kassler und Pinkel.

Grünkohl-Rezept mit Kassler und Pinkel

Grünkohl – das grüne Gold des Nordens – ist ein beliebter Klassiker der deutschen Küche und ein echtes Seelenfutter. In Deutschland ist er vor allem in Norddeutschland, wie beispielsweise in Niedersachsen und Bremen, zu Hause. Das traditionelle „Grünkohlessen“ ist dort oft ein geselliges Event, bei dem Freunde und Familie zusammenkommen, um das deftige Gericht zu genießen.

Man isst den Grünkohl dort mit Kassler und Pinkel, einer fettreichen Grützwurst, aber auch Kochwurst, Mettenden eignen sich. Das Besondere an dem klassischen Rezept ist, dass die Würste zusammen mit dem Grünkohl gekocht werden und ihr feines Aroma so an den Kohl abgeben. Die Haferflocken machen den Kohl aber erst so richtig „schlotzig“. Und genau so essen wir unseren Grünkohl am liebsten.

Grünkohl ist aber nicht nur richtig lecker, sondern auch ein echtes Superfood und extrem wandelbar. Er steckt voller Vitamine und Antioxidantien, die deinem Körper guttun, und lässt sich als Beilage, Hauptmahlzeit oder am nächsten Morgen als Katerfrühstück zubereiten.

Bei niedrigen Temperaturen braucht man etwas Herzhaftes im Magen. Für alle Soulfood-Fans oder diejenigen, die einfach neugierig auf traditionelle Gerichte sind, gibt es hier das klassische Rezept für Grünkohl mit Pinkel und Kassler.

Weil wir nicht genug von Grünkohl bekommen können, sind hier noch weitere, leckere Rezepte mit dem Superfood für dich. Der Grünkohl-Nudelsalat und der Grünkohlsalat mit geröstetem Kürbis sind leichte Gerichte für ein gesundes Mittag- oder Abendessen. Und für kalte Tage ist das Kichererbsen-Grünkohl-Curry perfekt, denn es wärmt so schön von innen.

Jetzt kochen wir uns aber erst einmal das klassische Grünkohl-Rezept. Mmhh, wie lecker!