Im neuen Jahr nehmen sich viele vor, sich gesünder zu ernähren. Dieser einfache, aber leckere Salat mit seiner erfrischenden Kombination aus Limette und Koriander erfüllt diese Bedürfnisse mühelos. Hier ist unser Rezept für einen 5-Minuten-Guacamole-Salat.

Frischer Guacamole-Salat im Handumdrehen

Dieser Salat steckt voller gesunder Zutaten. Die Avocado liefert gesunde Fette, die deine Haut zum Strahlen und dein Haar zum Glänzen bringt. Tomaten sind reich an Antioxidantien und Vitamin C, was dein Immunsystem stärkt und dich fit hält. Koriander bringt nicht nur eine frische Note, sondern enthält auch viele gesundheitsfördernde Nährstoffe. Zusammengefasst: Der Guacamole-Salat ist nicht nur unglaublich lecker, sondern auch eine Wohltat für deinen Körper.

Ob als Hauptspeise, leichte Zwischenmahlzeit oder Beilage: Der frische Salat ist flott gemacht und bringt Abwechslung auf die Tafel. Findest du Gefallen am Rezept, ergänze und erweitere es doch ein bisschen! Wie wäre es mit Naturjoghurt, Oliven oder Couscous?

Entdecke auch unsere anderen vitaminreichen Salatkreationen! Probiere unseren lauwarmen Rosenkohlsalat oder den Grünkohlsalat mit Avocado und Kichererbsen. Unser grüner Superfood-Salat schmeichelt der Figur und ist extra gesund. Perfekt also, um die Neujahrsvorsätze umzusetzen.

Wir legen dir das Rezept für den Guacamole-Salat aber besonders ans Herz, denn er ist in gerade einmal 5 Minuten fertig und zum Niederknien lecker. Probiere ihn doch heute gleich aus!