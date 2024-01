Der Januar ist der Monat der guten Vorsätze. Allen voran: sich gesünder ernähren zu wollen. Kein Wunder, nach all der Völlerei über die Feiertage! Wem Braten, Fondue, Raclette und Co. noch schwer im Magen liegen, zaubert sich am Besten einen leckeren Superfood-Salat. Der versorgt nicht nur mit wichtigen Nährstoffen, sondern lässt auch die Festtagspfunde wieder purzeln.

Superfood-Salat mit Avocado, Blaubeeren und mehr

Vor allem grünes Gemüse zeichnet sich durch einen hohen Anteil an Antioxidantien, Ballaststoffen, Mineralien und Vitamin C aus. Deshalb wandern in unseren Superfood-Salat gleich mehrere davon, nämlich Gurke, Avocado, Brokkoli, Feldsalat und Spinat. Viele davon sind außerdem kalorienarm, schmeicheln also der Figur und sind somit genau richtig nach den Weihnachts- und Silvestertagen.

Der Brokkoli kommt übrigens roh in die Salatschüssel. Dadurch behält er all seine Nährstoffe und wirkt wahre Gesundheitswunder im Superfood-Salat. Avocado wiederum versorgt dich mit ungesättigten Fettsäuren und den Vitaminen D, B6 und E sowie Kalium, Kalzium und Folsäure. Wir nutzen sie nicht nur als Salatzugabe, sondern auch fürs Dressing. Das wird dadurch schön cremig.

Möchtest du den Superfood-Salat noch weiter verfeinern, koche einfach eine Portion Couscous oder Quinoa. Beide gelten ebenfalls als echtes Powerfood und liefern wichtige Inhaltsstoffe.

Hat dich der Salathunger gepackt, solltest du als nächstes unbedingt unseren Brokkolisalat probieren. Sei gewiss: So hast du Brokkoli bestimmt noch nicht gegessen. Und wie gefällt dir unser Rote-Bete-Salat mit Schafskäse? Die Kombination aus Bete und cremigem Käse ist einfach unschlagbar! Bestimmt schmeckt dir außerdem unser Wintersalat mit Orangen und Käsechips, der Genuss an trüben Tagen verspricht. Aber zunächst gibt’s den Superfood-Salat, der beweist: Gesunde Gerichte können auch echt lecker sein!