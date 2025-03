So machst du knusprige Gurken-Dill-Chips aus der Heißluftfritteuse

Landet bei dir das Gurkenwasser nach dem Genuss von eingelegten Gurken auch immer im Abfluss? Was soll man damit schon anstellen? Mit diesem Rezept wird sich das ab sofort ändern. Denn: Für selbst gemachte Gurken-Dill-Chips ist das Wasser eingelegter Gurken sogar eine unverzichtbare Zutat.

Leckerer Snack: Gurken-Dill-Chips aus der Heißluftfritteuse

Chips mit Dill sind eine knusprige Köstlichkeit, die einfach süchtig macht. Kennengelernt habe ich sie in Schweden und seitdem nehme ich immer, wenn ich sie irgendwo bekomme, eine Tüte davon mit. Es ist nämlich gar nicht so leicht, an den begehrten Snack zu kommen, die Chips gibt es einfach nicht überall und ganz schön ins Geld geht’s auch irgendwann. Dann entdeckte ich das Rezept für Gurken-Dill-Chips und war ebenfalls begeistert. Denn das Knabbergebäck kannst du selber machen. Und nicht nur das: Sie sind auch die Lösung für Gurkenwasser, das ich bislang immer (mit schlechtem Gewissen) in den Abfluss goss.

Für diese Gurken-Dill-Chips ist es ziemlich praktisch, Besitzer einer Heißluftfritteuse zu sein. Das macht die Chips extraknusprig und du kommst mit viel weniger Fett aus als bei der klassischen Zubereitung.

Bevor du aber die ersten Gurken-Dill-Chips wegknabbern kannst, steht die Arbeit an. Dafür wäschst du die Kartoffeln und schneidest sie mit einer Mandoline in dünne Scheiben. Wenn du magst, kannst du die Kartoffeln vorher schälen. Du kannst die Schale aber auch dranlassen. Achte dann aber darauf, Bio-Kartoffeln zu verwenden. Die Scheiben kommen zuerst in eine Schüssel mit kaltem Wasser, damit die Stärke ausgewaschen wird. Dann tupfst du sie trocken und legst sie in eine Marinade aus Gurkenwasser, Olivenöl, gehacktem Dill, Salz und Knoblauchpulver. Verrühre Kartoffeln und Marinade gut miteinander und lass dann alles fünf Minuten ziehen. Danach kommen die Kartoffeln schon in den Korb des vorgeheizten Airfryers. Lege sie so hinein, dass sie sich nicht überlappen und beachte, dass es mehrere Backvorgänge braucht, um aus den rohen Kartoffelscheiben, knusprige Gurken-Dill-Chips zu backen.

Selbst gemachte Chips und Knabbereien schmecken viel besser als gekaufte Varianten. Probiere auch mal diese Tofu-Chips, scharfes Wasabi-Popcorn oder Apfelchips aus der Heißluftfritteuse aus.