Wasabi-Popcorn: scharfer Snack für den Filmabend

Was bei einen guten Filmabend nicht fehlen darf: die Snacks! Und die machen wir ganz einfach selber. Das ist nicht schwer und du kannst deinen Gästen kleine Köstlichkeiten anbieten, die es sonst nirgendwo zu kaufen gibt. Wie dieses würzige Wasabi-Popcorn zum Beispiel!

Wasabi-Popcorn: Snack mit Suchtpotenzial

Es steht mal wieder ein gemütlicher Filmabend mit allem drum und dran an, und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren? Was an dem Abend neben einem guten Getränk und dem richtigen Film nicht fehlen darf, sind die Snacks. Und da haben wir einen besonderen Tipp für dich. Serviere doch mal ein Wasabi-Popcorn. Ich persönlich bin ein großer Fan dieser feurig-scharfen Köstlichkeit, finde die gekauften Varianten aber immer ein bisschen zu scharf gewürzt. Selber gemacht kannst du jedoch einfach bestimmen, wie intensiv der Geschmack des Popcorns wird.

Egal ob Chips, Blätterteigstangen oder eben Popcorn, fast alle beliebten Snacks kannst du auch zu Hause in deiner eigenen Küche zubereiten. Die schmecken dann oft nicht nur besser, du kannst auch eigene Sorten und Geschmacksrichtungen kreieren. Probier es aus. Wir sind sicher, deine Gäste werden sie dir aus den Händen reißen.

Besonders einfach ist es, in der eigenen Küche Popcorn zuzubereiten. Dafür brauchst du kein besonderes Equipment, nur einen Topf 🛒, den du hinterher gut reinigen kannst, sollte beim Popcornpoppen doch mal was anbrennen. Die passenden Zutaten sollten natürlich ebenfalls vorhanden sein. Neben Popcornmais brauchst du Wasabipulver (das bekommst du in gut sortierten Supermärkten oder in einem Asiamarkt), etwas Salz, Butter und Pflanzenöl. Poppe zuerst wie in unserem Rezept beschrieben das Popcorn auf. Danach schmilzt du Butter und verrührst sie mit Salz und Wasabipulver zu einer glatten Gewürzmischung. Vermenge diese mit dem Popcorn, sodass die Körner gut mit dem Gewürz bedeckt sind. Lass alles abkühlen und schon kannst du dein hausgemachtes Popcorn servieren.

Noch mehr Snacks für den Filmabend gibt es bei Leckerschmecker. Abwechslung auf dem Snack-Büfett bietet auch unser Chili-Limetten-Popcorn. Perfekt zum Knabbern sind auch diese gerösteten Kichererbsen oder diese Rote-Bete-Chips aus dem Ofen.

Wasabi-Popcorn Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 2 EL Pflanzenöl

100 g Popcorn-Mais

2 EL Butter

1 TL Wasabi-Pulver

1/2 TL Salz Zubereitung Erhitze das Pflanzenöl in einem großen Topf mit Deckel bei mittlerer Hitze.

Gib den Mais hinzu und schwenke den Topf leicht, damit alle Körner mit Öl bedeckt sind. Setze den Deckel auf und warte, bis das Popcorn anfängt zu ploppen.

Schüttle den Topf ab und zu, damit das Popcorn nicht anbrennen kann. Nimm ihn vom Herd, wenn der Mais im Topf aufhört zu ploppen.

Schmelze die Butter in einem kleinen Topf. Mische die geschmolzene Butter mit Wasabi-Pulver und Salz und verrühre alles zu einer glatten Masse.

Gib das frisch gepoppte Popcorn in eine große Schüssel. Gieße die Wasabi-Mischung gleichmäßig darüber und mische alles gründlich durch, sodass das ganze Popcorn gut gewürzt ist.

Lass das Popcorn kurz abkühlen und genieße es frisch.

