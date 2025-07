Diese frisch-würzigen Schnecken brauchst du fürs nächste Picknick

Ich liebe Gurken in all ihren Formen und Zubereitungsarten. Doch eingelegte Gurken werden immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Diese Gurken-Frischkäse-Schnecken vereinen das köstliche Gemüse mit meiner zweiten großen Leidenschaft: knusprigem Gebäck. Wenn es dir genauso geht, dann musst du dieses einfache Rezept gleich ausprobieren!

Gurken-Frischkäse-Schnecken passen zu jeder Gelegenheit

Backwaren in sämtlichen Formen haben mich schon immer begeistert. Ich kann nicht genau sagen, was es ist, doch ich bin einfach ein riesiger Fan davon, was alles herrliches aus Teig gezaubert werden kann. Angefangen bei Brot und Brötchen, über Kuchen, Börek, Croissants und Zimtschnecken bis hin zu diesen Gurken-Frischkäse-Schnecken. Und gerade letztere sind für mich ein wahrgewordener Traum.

Knusprige Schnecken aus Croissantteig, gefüllt mit einer herrlichen Mischung aus cremigem Frischkäse und selbst gemachten Gurkenrelish – da läuft mir sofort das Wasser zusammen. Du kannst natürlich auch auf fertiges Relish aus der Tube zurückgreifen, doch in meinen Augen schmeckt es gleich viel besser, wenn man weiß, dass man es selbst gemacht hat.

Diese würzigen Schnecken machen in allen möglichen Situationen eine gute Form. Ob frisch aus dem Ofen auf dem Frühstückstisch als herzhaftes Gebäck, bei der nächsten Party als Fingerfood oder als Snack für das Wochenendpicknick im Park, machen sie Gurken- und Backwaren-Fans garantiert glücklich.

Für mich außerdem ein Pluspunkt: Statt einen etwas aufwändigeren Hefeteig vorzubereiten, greifen wir für die Schnecken auf fertigen Croissantteig aus dem Kühlregal zurück. Das macht den Prozess nicht nur etwas einfacher, sondern vor allem schneller. Während das Relish abkühlt, kannst du dich schon einmal um den Frischkäse kümmern und dann heißt es im Handumdrehen: Teig bestreichen, zusammenrollen, schneiden und ab in den Ofen. Also, worauf wartest du? Leg gleich los und überzeuge dich von diesen köstlich knusprigen Goldstücken.

Gurken-Frischkäse-Schnecken Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 50 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Portionen 16 Schnecken Zutaten 1x 2x 3x Für das Relish: 1 kleine Salatgurke etwa 250 g

2 mittelgroße Gewürzgurken etwa 70 g

1 Schalotte

20 g Zucker

1 EL Apfelessig

1 TL helle Senfsaat z.B. online hier 🛒 verfügbar

1 TL Ahornsirup optional Honig oder Agavendicksaft

etwas Salz und Pfeffer

1 Bund frischer Dill

1 TL Honigsenf

1 EL Wasser Für die Füllung: 225 g Frischkäse

1 TL Knoblauchpulver

1/2 TL Zwiebelpulver

1/2 TL Paprikapulver edelsüß

1/2 TL getrockneter Schnittlauch

1 TL getrocknete Petersilie Für die Schnecken: 450 g Croissant-Teig aus dem Kühlregal

60 g Butter geschmolzen Zubereitung Wasche für das Relish zunächst die Salatgurke. Halbiere sie längs, entkerne sie und schneide sie in feine Würfel. Schneide die Gewürzgurken in ähnlich große Würfel. Schäle die Schalotte und würfle auch sie ebenfalls fein.

Gib das kleingeschnittene Gemüse zusammen mit Zucker, Apfelessig, Senfsaat, Ahornsirup sowie einer kleinen Prise Salz und Pfeffer in einen kleinen Topf.

Bring den Topfinhalt zum Aufkochen und lass ihn dann bei mittlerer Hitze ca. 10 Minuten köcheln, bis die Flüssigkeit leicht reduziert ist.

Wasche währenddessen den Dill und schneide ihn klein.

Rühre Honigsenf, Wasser und 1 EL Dill unter den Topfinhalt. Püriere alles kurz mit einem Stabmixer 🛒 klein und schmecke das Relish mit Salz und Pfeffer ab. Lass es vollständig abkühlen.

Verrühre den Frischkäse mit Knoblauchpulver, Zwiebelpulver, Paprikapulver, Schnittlauch, Petersilie und einer Prise Salz und Pfeffer sowie dem abgekühlten Relish.

Heize den Backofen auf 190 °C Ober-/Unterhitze vor.

Rolle den Croissantteig vollständig aus und drücke die Nahtstellen, falls vorhanden, gut zusammen, sodass ein durchgehendes Rechteck entsteht.

Verteile die Frischkäse-Gurken-Mischung gleichmäßig auf dem Teig und rolle ihn von der kurzen Seite eng auf.

Schneide die Rolle mit einem scharfen Messer in etwa 2,5 cm dicke Scheiben.

Verteile die Schnecken auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech.

Verrühre die Butter mit 1 EL Dill und bestreiche die Schnecken großzügig damit.

Backe sie im Ofen für ca. 20-22 Minuten, bis sie goldbraun sind. Bestreue sie vor dem Servieren mit dem restlichen Dill.

