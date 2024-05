Gurken-Kefir-Shake: Superfood zum Trinken

Für diesen herrlich erfrischenden und supergesunden Drink brauchst du hauptsächlich drei Zutaten: Kefir, eine Gurke und etwas Koriander. Dazu ein wenig Salz und Pfeffer, fertig ist dein Gurken-Kefir-Shake! Wer mag, pimpt seinen Shake noch mit einer gesunden Avocado auf, um dem Getränk eine weitere Geschmacksnote und eine satte grüne Farbe zu verleihen.

Gurken-Kefir-Shake: erfrischender Drink in 10 Minuten

So oder so ist der Gurken-Kefir-Shake eine überaus gesunde Angelegenheit. Der Star des Shakes ist Kefir, ein Sauermilchgetränk, das aus dem Kaukasus stammt und inzwischen in fast jedem Supermarkt erhältlich ist. Das dickflüssige, leicht schäumende Getränk wird traditionell durch die Zugabe von Kefirpilzen hergestellt, die die Milch gären lassen. Dabei entstehen ein sehr geringer Alkoholgehalt von höchstens 0,6 Prozent und etwas Kohlensäure.

Kefir ist ein wahres Superfood. Er enthält viel Eiweiß, Niacin und Folsäure, außerdem wichtige Vitamine wie A, B und D. Dazu wartet Kefir mit einer ordentlichen Menge an Kalzium, Eisen, Magnesium und Jod auf. Die im Getränk enthaltenen Milchsäurebakterien sorgen für eine gesunde Darmflora. Ein nettes Extra: Kefir enthält kaum Fett und ist sehr kalorienarm.

Kombiniert mit der sehr gesunden Gurke, die einen entwässernden Effekt hat, unterstützt dich unser Gurken-Kefir-Shake bei der schlanken Linie. Gerade an warmen Tagen ist das kalte Getränk ein herrlich erfrischender Durstlöscher. Und lange in der Küche stehen musst du dafür auch nicht: In gerade einmal 10 Minuten kannst du deinen Shake genießen.

