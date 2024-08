Gurkenlimonade: So gelingt die grüne Erfrischung

Der Sommer ist zurück und mit ihm auch die heißen Temperaturen. Jetzt ist es besonders wichtig, genug zu trinken und sich abzukühlen. Eine gute Erfrischung, die gleichzeitig dafür sorgt, dass du ausreichend Flüssigkeit zu dir nimmst, ist eine Gurkenlimonade. Wir zeigen dir, wie du sie zubereitest.

Gurkenlimonade: kühlende Erfrischung in nur 10 Minuten

Die Kombination von Gurke und Minze macht jeden noch so heißen Sommertag erträglicher. Da den ganzen Tag an Gurken knabbern und auf Minzblättern kauen aber langweilig ist, schnappen wir uns die beiden Zutaten und mixen eine Gurkenlimonade daraus. Neben Gurke und Minze kommen noch etwas Honig (alternativ Zucker), Zitronen- und Limettensaft und Mineralwasser in die Limo.

Zuerst wäschst du die Gurke und schneidest für die Deko ein paar dünnen Scheiben ab. Den Rest schneidest du in grobe Stücke. Achte darauf, die Gurke nicht zu schälen, wir verarbeiten die ganze Frucht. Gib die Stücke nun in einem Mixer zusammen mit dem Saft einer Zitrone, Honig, Wasser und den Blättern von vier Minzzweigen und püriere alles gründlich durch. Danach gießt du die Flüssigkeit durch ein Sieb ab. Der entstandene Mix nennt sich „Agua Fresca“, was aus dem spanischen übersetzt soviel wie „kühles Wasser“ bedeutet.

Gieße das Agua Fresca nun in eine Kanne, füge den Saft einer Limette und Eiswürfel hinzu und gieße dann mit dem Mineralwasser für prickelnden Genuss auf. Besonders gut schmeckt die Gurkenlimonade, wenn du sie eiskalt genießt. So erfrischt sie und kühlt von innen. Abgefüllt in ein Thermogefäß mit kühlenden Eigenschaften kannst du die Limonade auch gut mit auf den Weg zur Arbeit, zum Picknick oder einen Ausflug mitnehmen.

Wenn du dir beim Trinken etwas Abwechslung zum Wasser wünschst, ist unsere Gurkenlimonade ein idealer Durstlöscher. Denn die Gurke selbst besteht zu 97 Prozent aus Wasser. Bei Leckerschmecker gibt es aber noch weitere Limonaden zu entdecken. Probiere auch mal das It-Getränk des Sommers, die brasilianische Limonade. Erfrischend spritzig ist eine selbst gemachte Zitronenlimonade. Die Erdbeer-Maracuja-Limonade bringt Fruchtigkeit ins Glas. Hier musst du dich aber beeilen, wenn du sie noch probieren möchtest, denn die Erdbeersaison neigt sich langsam dem Ende entgegen.