Hackbraten aus dem Airfryer: knusprig-saftiger Klassiker

Der Hackbraten gehört zu den Klassikern der deutschen Küche und wird normalerweise im Ofen gebacken. Das Gericht gelingt aber auch in einem Airfryer und kommt von außen knusprig und innen saftig auf den Tisch.

So gelingt der Hackbraten aus dem Airfryer

Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so erscheinen mag, aber für einen klassischen Hackbraten brauchst du gar nicht viele Zutaten. Auf deiner Einkaufsliste sollten Hackfleisch, Eier, Paniermehl, Senf, Röstzwiebeln und braune Soße stehen. Dann kann es auch schon losgehen.

Einen Hackbraten zuzubereiten, ist gar nicht kompliziert. Alles, was du tun musst, ist das Hackfleisch mit Paniermehl, Senf, Röstzwiebeln, zwei Eiern sowie Salz und Pfeffer zu vermengen und alles gut durchzukneten. Forme die Masse danach zu einem Rechteck. Nun kommen drei hart gekochte und gepellte Eier ins Spiel. Drücke sie im Ganzen in den Hackbraten und verschließe die obere Schickt des Hackfleisches wieder. Jetzt geht es für den Hackbraten in den Airfryer, wo er für 45 Minuten garen muss. Ist er fertig, servierst du ihn mit brauner Soße, die es fertig zu kaufen gibt.

Tipp: Nicht alles kann in einer Heißluftfritteuse zubereitet werden. In unserem Ratgeber verraten wir dir, welche Lebensmittel nicht in den Airfryer dürfen.

Hast du eine Heißluftfritteuse zu Hause, dann probiere unser Rezept für Hackbraten aus dem Airfryer unbedingt aus. Besitzt du das Gerät nicht, dann kannst du den Braten auch wie gewohnt im Ofen backen. Fülle die Hackfleischmasse dafür am besten in eine Kastenform.

