Träum dich mit diesem Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße in die Ferne

Fernweh? Dann haben wir das richtige Rezept für dich. Unser zartes Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße zaubert im Handumdrehen exotische Aromen auf den Teller und beamt dich zumindest für einen Moment in die Ferne. Hier ist das Rezept.

Rezept für Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße

Mit diesem Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße schickst du deine Geschmacksknospen auf eine aromatische Expedition zwischen süßer Kokosnuss und säuerlicher Limette, die auf die Schärfe feuriger Chiliflocken trifft. Erwartest du Gäste zum Essen oder möchtest du deine Familie mal mit etwas Besonderem überraschen, dann bereite Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße zu. Das dauert maximal 30 Minuten.

Neben Hähnchenbrustfilets stehen auf deiner Einkaufsliste Zutaten wie Kokosmilch, Limetten, Ingwer, Chiliflocken, Sojasoße, Koriander, Kokosöl und Sojasoße. Hinzu kommen Salz und Pfeffer aus deinem Vorratsschrank. Beginne damit, die Hähnchenfilets mit Salz und Pfeffer zu würzen und sie in einer Pfanne 🛒 mit Kokosöl von beiden Seiten goldbraun anzubraten. Nimm die Filets danach heraus und stelle sie vorerst beiseite.

Dünste für die Soße gehackten Knoblauch und geriebenen Ingwer in derselben Pfanne an und lösche mit Kokosmilch, Limettensaft und Sojasoße ab. Gib Honig und Chiliflocken dazu und lass die Soße kurz köcheln, bis sie die gewünschte Konsistenz hat. Dann kannst du auch schon das Fleisch wieder zurück in die Pfanne geben und in der Soße bei niedriger Temperatur garen lassen. Schmecke die Soße mit Limettenabrieb sowie Koriander ab und genieße deine kulinarische Auszeit mit gekochtem Reis oder Fladenbrot.

Keine Lust auf Hähnchenfleisch? Dann probiere dieses Rezept doch mal mit Garnelen oder Tofu für eine komplett vegane Variante.

Bei Leckerschmecker gibt’s Nachschlag. Entdecke auch unsere anderen Rezepte gegen Fernweh wie dieses fruchtige Hähnchen-Ananas-Curry, klassische gebratene Asia-Nudeln oder einen griechischen Orzo-Feta-Auflauf. Noch nicht das Passende dabei? Dann sieh dir die Vorschläge unseres Koch-Bots an.

Hähnchen in Kokos-Limetten-Soße Judith 4.02 ( 179 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 4 Hähnchenfilets

Salz und Pfeffer

2 EL Kokosöl zum Anbraten

2 Knoblauchzehen

1 TL Ingwer

2 Bio-Limetten

400 ml Kokosmilch

1 EL Sojasoße

1 EL Honig

1 TL Chiliflocken

frischer Koriander Zubereitung Würze die Hähnchenfilets beidseitig mit Salz und Pfeffer.

Erhitze Öl in einer Pfanne und brate die Filets von beiden Seiten goldbraun an. Nimm das Fleisch anschließend aus der Pfanne und stelle es beiseite.

Ziehe den Knoblauch ab und hacke ihn fein. Schäle den Ingwer und reibe ihn. Wasche die Limetten, reibe die Schale einer Limette ab und presse beide aus.

Gib den Ingwer und Knoblauch in die Pfanne und dünste beides im Hähnchenbratfett an. Füge Kokosmilch, Limettensaft, Sojasoße, Honig und Chiliflocken hinzu, verrühre alles gut miteinander und koche die Soße kurz auf.

Lege die Hähnchenfilets zurück in die Pfanne und lass sie bei niedriger Hitze rund 10 Minuten in der Soße köcheln, bis sie durchgegart sind.

Verfeinere die Soße abschließend mit dem Limettenabrieb und gehacktem Koriander uns serviere dazu gekochten Jasminreis.

