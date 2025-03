Hähnchen mit Schokolade? Klingt verrückt, schmeckt fantastisch

Schokolade in der Soße? Klingt erst einmal ungewöhnlich, schmeckt aber richtig gut – vertrau uns! Dieses Rezept für Hähnchen in Schoko-Chili-Soße ist nämlich ein wahres Feuerwerk an unterschiedlichen Aromen: Die herbe Zartbitterschokolade verschmilzt mit der Schärfe der Chili, die Mandeln geben der Soße eine samtige Konsistenz und die Gewürze wie Zimt und Anis bringen eine aufregende Tiefe ins Spiel. Das Ergebnis? Ein Gericht, das süß, würzig und pikant zugleich ist. Du wirst garantiert überrascht sein, wenn du dich traust, es zu probieren.

Rezept für Hähnchen in Schoko-Chili-Soße

Wenn ich an Schokolade denke, schwirren mir als erstes süße Versuchungen wie Pralinen, Kuchen oder heiße Schokoladen im Kopf herum. Vielleicht geht es dir ja genauso? In Mexiko hingegen sieht das ganz anders aus. Hier wird bereits seit Jahrhunderten mit Schokolade gekocht. Sie wird nicht nur für Desserts, sondern auch für herzhafte Gerichte verwendet. Genau hiervon ist auch unser Hähnchen in Schoko-Chili-Soße inspiriert und hat seine Wurzeln.

Es beruht nämlich auf der berühmten Mole Poblano, einer aromatischen Soße aus Chili, Schokolade, Nüssen, Gewürzen und Tomaten. Sie gilt als eines der Nationalgerichte Mexikos und wird traditionell zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten, Festen oder dem Día de los Muertos serviert. Ihre Ursprünge reichen zurück bis in die Zeit der Azteken, die Kakaobohnen, Chili und Kräuter kombinierten, um würzige Soßen herzustellen.

Normalerweise ist die Herstellung einer authentischen Mole ein langwieriger Prozess. Und die Zutatenliste kann gut und gerne mal bis zu 75 verschiedene Ingerdienzen umfassen. Ebenso kursieren unzählige Rezepte, da jede Region Mexikos ihre ganz eigene Art hat, Mole herzustellen. Eines bleibt aber immer gleich: Die Chilis werden ausgiebig geröstet, gemahlen und mit Nüssen, Gewürzen und getrockneten Früchten zu einer Paste verarbeitet. Diese wird dann mit Brühe gekocht, bis eine dickflüssige Soße daraus entsteht.

Unser Rezept geht zum Glück etwas schneller. Du brauchst nur Hähnchen in der Pfanne 🛒 anzubraten und Reis zu kochen. Währenddessen kannst du die Soße zubereiten. Dünste dazu Zwiebeln, Knoblauch und Chili glasig an. Gib Tomatenmark und Gewürze hinzu und röste die Mischung kurz an. Dann gießt du das Ganze mit passierten Tomaten auf und rührst gemahlene Mandeln unter. Nun darf die Soße einige Minuten köcheln. Rühre im Anschluss die Schokolade ein, schmecke mit Salz, Pfeffer und Limettensaft ab und gib das Hähnchen hinzu. Lass alles nochmal einige Minuten köcheln und ziehen. Fertig ist das Hähnchen in Schoko-Chili-Soße!

Natürlich findest du auf Leckerschmecker noch mehr außergewöhnliche Rezepte mit Hähnchen. Probier zum Beispiel mal dieses Hähnchen-Ananas-Curry. Unser Hähnchen in Orangen-Sahnesoße schmeckt ebenso ausgezeichnet. Oder wie wäre es mit einer Portion Honig-Senf-Hähnchen in cremiger Soße? Wenn du auf der Suche nach noch mehr Rezeptideen bist, kann dir auch unser Koch-Bot weiterhelfen. Probier’s aus!

Hähnchen in Schoko-Chili-Soße Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 50 Minuten Min. Gesamtzeit 50 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

2 Knoblauchzehen nach Geschmack

1-2 Chilischoten rot, nach Geschmack

2-3 Frühlingszwiebeln

1 Limette

4 Hähnchenfilets

100 ml Öl

250 g Reis

1 TL Tomatenmark

1/4 TL Anis gemahlen

1/2 TL Zimt

1/2 TL Paprikapulver geräuchert und/oder scharf

1 Dose passierte Tomaten

50 g gemahlene Mandeln

40 g Zartbitterschokolade 70 % Kakaoanteil

Salz und Pfeffer nach Geschmack

Etwas frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung Schäle die Zwiebel und die Knoblauchzehen und hacke sie fein. Entkerne die Chilischote (falls du es milder magst) und schneide sie in kleine Stücke. Schäle die Frühlingszwiebeln und schneide sie in feine Ringe. Presse den Saft der Limette aus. Schneide die Hähnchenfilets in mundgerechte Stücke.

Erhitze die Hälfte des Öls in einer großen Pfanne. Brate die Hähnchenfiletstücke goldbraun an. Nimm sie aus der Pfanne und stelle sie beiseite.

Gare, während du die Soße zubereitest, den Reis nach Packungsanweisung.

Gib das restliche Öl in die Pfanne und brate Zwiebeln, Knoblauch und Chili bei mittlerer Hitze glasig an. Rühre das Tomatenmark ein, füge Anis, Zimt und Paprikapulver hinzu und lass alles kurz anrösten.

Gieße die passierten Tomaten dazu und rühre die gemahlenen Mandeln unter. Lass die Soße für ca. 10 Minuten köcheln. Rühre die Zartbitterschokolade unter, bis sie geschmolzen ist. Schmecke mit Salz, Pfeffer und Limettensaft ab.

Gib das Hähnchen zurück in die Pfanne und lass es in der Soße bei niedriger Hitze für etwa 10–15 Minuten ziehen.

Serviere das Hähnchen in Schoko-Chilisoße mit Reis und garniere es mit frischem Koriander und Frühlingszwiebeln.

