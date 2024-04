Hähnchen mit Fenchel und Orange: würzig mariniert aus dem Ofen

Für das Hähnchen mit Fenchel und Orange kaufst du die Hähnchenschenkel am besten in Bio-Qualität. Achte auf eine artgerechte Haltung. So schmeckt dein Hähnchen mit Fenchel und Orange gleich sehr viel besser. Außerdem sieht das Gericht beeindruckend aus. Die Orangenscheiben unterstreichen die goldbraune Farbe der Hähnchenschenkel, die mit einer Marinade aus Fenchel- und Koriandersamen gewürzt werden. Der Duft der Gewürze und des frischen Fenchels verbreitet sich beim Backen in der ganzen Küche und lässt die ganze Familie voller Vorfreude durch die Ofentür spähen.

Hähnchen mit Fenchel und Orange: superaromatisch

Fenchel ist der heimliche Star dieses Gerichts. Durch das Backen verliert sein charakteristisches Aroma etwas an Strenge, sodass es das Gericht wirklich toll unterstreicht. Abgesehen davon hat Fenchel zahlreiche, überaus gesunde Eigenschaften. Bereits 100 g des frischen Fenchels decken die Hälfte des Tagesbedarfs an Betacarotin, was für die Augen wichtig ist.

Außerdem beruhigt Fenchel bekanntermaßen den Bauch, da er viele ätherische Öle enthält. Deshalb wird Fenchel seit jeher als Hausmittel gegen Übelkeit und Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Überraschenderweise enthält Fenchel sogar doppelt so viel Vitamin C wie Orangen! Und da auch Orangen viel von diesem Vitamin enthalten, wird unser Hähnchen mit Fenchel und Orange zu einer kleinen Vitamin-C-Bombe. Ein Grund mehr, das Gericht schleunigst zuzubereiten.

Das schön anzusehende Gericht beeindruckt auf einer reich gedeckten Tafel zu besonderen Anlässen, aber auch im Alltag in familiärer Runde. Dabei ist es recht einfach zubereitet. Du zerstößt die Fenchel- und Koriandersamen mit einem Mörser, mischt alles mit ein paar weiteren Zutaten wie Orangenschalen und Zucker. Letzterer sorgt für die schöne Bräune der Hähnchenschenkel. Damit reibst du die Schenkel ein, legst sie in eine Auflaufform mit frischen Fenchelstücken, Schalotten und Orangenscheiben und backst das ganze für etwa eine Stunde. Fertig!

Dazu passen unsere leckeren Thymian-Zitronen-Kartoffeln aus dem Ofen. Für mehr Fenchel aus dem Ofen probiere gern unseren Fenchel-Auflauf mit Béchamelsoße und Parmesan. Und unser Jamaican-Jerk-Chicken ist ebenfalls dank einer Marinade superaromatisch.