Für die ganze Familie: Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen

Kennst du das Gefühl, wenn du nach einem langen Tag einfach nur was Leckeres brauchst, das dich von innen wärmt? Dann ist unser Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen genau das Richtige! Dieses Gericht macht satt und ist unglaublich aromatisch. Zartes Hähnchen, knackiger Brokkoli und nussige Kichererbsen schwimmen in einer cremig-würzigen Tomatensoße. Der Hauch Zimt und etwas Curry geben dem Ganzen das gewisse Extra. Klingt gut? Dann ran an den Herd!

Rezept für Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen

Wenn dir schon beim bloßen Anblick unserer Eintopfs das Wasser im Mund zusammenläuft, legen wir lieber gleich los. Den Brokkoli teilst du in Röschen und die Hähnchenbrustfilets schneidest du in mundgerechte Stücke. Danach würfelst du eine Zwiebel klein und hackst Knoblauch sowie Koriander fein. Das Hähnchen wird dann in einer großen Pfanne 🛒 mit Zwiebeln, Knoblauch, Curry und Kreuzkümmel kurz goldbraun angebraten. Danach löschst du mit Tomaten, Sahne und Brühe ab und lässt alles für einige Minuten kochen. Dann kommt der Brokkoli und die Kichererbsen dazu und alles darf noch eine Weile weiterköcheln. Zum Schluss wird mit Salz, Pfeffer, etwas Zimt und Limettensaft abgeschmeckt. Servieren kannst du den fertigen Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen mit etwas gehacktem Koriander.

Unser Eintopf ist für sich genommen schon ein echtes Wohlfühlgericht, aber mit der richtigen Beilage wird er noch besser. Am besten reichst du einfach etwas frisches Baguette oder Fladenbrot dazu. Damit lässt sich perfekt die Soße auftunken. Ebenso fantastisch schmeckt das Ganze mit Reis, Couscous oder Kartoffelstampf. Hier kommt die wunderbar-würzige Soße sehr gut zur Geltung.

Du bist Vegetarier oder Veganer? Kein Problem. Unser Rezept für Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen lässt sich ganz einfach abwandeln und auf pflanzlicher Basis kochen. Statt Hähnchenbrust kannst du zum Beispiel einfach eine zweite Dose Kichererbsen zum Eintopf hinzufügen. Oder du ersetzt das Fleisch durch Räuchertofu, Soja-Geschnetzeltes oder Jackfruit. Die Sahne hingegen lässt sich gegen Kokosmilch oder eine pflanzliche Sahne (beispielsweise auf Hafer- oder Cashewbasis) austauschen. Am Ende hast du einen wunderbar würzigen und cremigen Eintopf, der mindestens genauso lecker schmeckt wie das Original.

Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 40 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 Brokkoli

Etwas frischer Koriander zum Garnieren

1 Dose Kichererbsen

350 g Hähnchenbrustfilet

2 EL Öl

1/2 TL Currypulver

1/4 TL Kreuzkümmel

1 Dose gestückelte Tomaten

500 ml Brühe

200 g Sahne

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1/4 TL Zimt

Etwas Limettensaft Zubereitung Schäle Zwiebel und Knoblauch und würfle beides fein. Wasche den Brokkoli und schneide ihn in kleine Röschen. Wasche den Koriander und hacke ihn fein. Gieße die Kichererbsen in ein Sieb und lass sie abtropfen. Schneide die Hähnchenbrust in kleine mundgerechte Stücke.

Erhitze Öl in einer großen Pfanne. Schwitze Zwiebeln und Knoblauch kurz glasig darin an. Gib das Hähnchenfleisch dazu, würze mit Curry sowie Kreuzkümmel und brate es goldbraun an.

Lösche mit den gestückelten Tomaten, Brühe und Sahne ab. Lass alles einmal aufkochen und für ca. 5 Minuten köcheln. Füge den Brokkoli hinzu und lass das Ganze für weitere 5-10 Minuten köcheln. Rühre die Kichererbsen unter. Würze mit Salz, Pfeffer, etwas Zimt und Limettensaft. Lass den Hähncheneintopf nochmals 10 Minuten ziehen.

Serviere den Hähncheneintopf mit Brokkoli und Kichererbsen in Tellern und garniere mit dem gehackten Koriander.

