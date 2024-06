Hähnchenschnitzel mit Cornflakes-Panade: Mit diesem Trick wird’s richtig knusprig!

Lust auf Schnitzel? Das können wir gut verstehen! Die dünnen, panierten Fleischstücke schmecken einfach zu gut, um nicht immer mal wieder Appetit darauf zu bekommen. Sie sind innen saftig und außen knusprig – wohl die beste Kombi, die man sich nur vorstellen kann. Wenn du aber keine Lust auf Schnitzel aus Kalb oder Schwein hast, haben wir heute eine dritte, ebenso köstliche Variante für dich: Hähnchenschnitzel in Cornflakes-Panade! Schnapp dir eine Hähnchenbrust, es wird knusprig!

Rezept für Hähnchenschnitzel mit Cornflakes-Panade

Für das Hähnchenschnitzel mit Cornflakes-Panade brauchst du zunächst eine Hähnchenbrust. Diese ist der zarteste und ergiebigste Teil des Huhns und hat sehr feine Fleischfasern. Dadurch ist das Endergebnis besonders zart. Allerdings würde diese feine Struktur beim Plattieren einfach zerstört werden. Daher entscheiden wir uns dafür, das Fleisch mit dem Messer einzuschneiden und aufzufächern. Verwende unbedingt ein scharfes Messer und versehe das Fleisch mit mehreren langen Schnitten. Dann klappst du es auf und würzt es mit Salz und Pfeffer.

Für die Panade verwenden wir kein Paniermehl oder Semmelbrösel, sondern zerbröselte Cornflakes. Diese sind schon vor dem Ausbacken knusprig, werden aber im Fett noch knackiger. Damit unser Hähnchenschnitzel mit Cornflakes-Panade gut zusammenhält und einen noch etwas vollmundigeren Geschmack bekommt, vermischen wir das Panier-Ei mit frischer Sahne.

Hast du dein Hähnchenschnitzel mit Cornflakes-Panade fertig mit seinem crispy Mantel umhüllt, wandert es für einige Minuten in ein heißes Fettbad. Hierfür eignet sich Pflanzenöl, das eine Temperatur von etwa 170 °C haben sollte. Denke daran, das Schnitzel beim Ausbacken immer in Bewegung zu halten! So löst sich die Panade etwas vom Fleisch und wird luftiger. Am Ende servierst du ein Schnitzel, das in seiner Knusprigkeit unübertroffen ist!

