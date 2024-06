Panieren ohne Ei: So machst du das leckerste Schweineschnitzel

Schnitzel sind in aller Munde. Spaß beiseite, aber die panierten, dünnen Fleischstücke sind wirklich ein sehr beliebtes Gericht der Deutschen. In jedem Restaurant, das etwas auf sich hält, gibt es mindestens ein Schnitzelgericht. Doch wusstest du, wie einfach es ist, leckere Schnitzel zu Hause zuzubereiten? Das funktioniert sogar ohne Ei. Wir zeigen dir heute, wie du ein knuspriges Schweineschnitzel zubereiten kannst.

Einfaches Rezept für Schweineschnitzel

Ein Schweineschnitzel zuzubereiten ist im Grund ganz einfach, wenn du auf einige Dinge Acht gibst. Zunächst ist es wichtig, dass du das richtige Fleisch verwendest. Besonders gut eignet sich Schweinenacken, denn der ist sehr durchwachsen und dadurch am Ende herrlich saftig. Davon schneidest du ein Stück im Schmetterlingsschnitt ab. Klappe es auf und plattiere es vorsichtig. Klopfe es dabei aber nicht zu dünn, damit es nach dem Braten noch schön saftig ist.

Panieren kannst du das Schweineschnitzel auf verschiedene Arten und Weisen. Wir entscheiden uns gerne für eine Panade ohne Ei. Stattdessen verwenden wir Milch. Diese musst du vor dem Panieren mit etwas Mehl zu einem dünnen Teig andicken. Fahre dein Schnitzel durch die Panierstraße, indem du es erst würzt, dann in Mehl wendest, dann in der Milch und zu guter Letzt in Paniermehl. Drücke letzteres nicht fest, damit es gut souffliert.

Nachdem es mit einer gleichmäßigen Panade versehen wurde, ist das Schweineschnitzel bereit für die Pfanne. Es wird in Pflanzenöl gebraten. Wundere dich nicht über die Menge an Öl, ein Schnitzel muss im Fett „schwimmen“. Halte es stetig in Bewegung, damit es schön souffliert, also aufgeht. Wende das Schnitzel nach einiger Zeit und gib einen Esslöffel Butter hinzu. Diese sorgt für einen besonders feinen Geschmack.

So einfach kann es sein, ein leckeres Schweineschnitzel selber zu machen, das besser schmeckt als in jedem Restaurant. Möchtest du noch mehr über Schnitzel lernen? Dann schaue dir unser Video über selbstgemachte Schnitzel an und lerne wichtige Handgriffe. Dort zeigen wir dir auch, wie du ein echtes Wiener Schnitzel zubereiten kannst. Bist du vegetarisch unterwegs? Dann probiere unser Auberginen-Schnitzel!