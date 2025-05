So hast du Tacos noch nie gegessen: Halloumi und Hot Honey

Auf der Suche nach einem neuen Lieblingstaco? Sag Hallo zu den Halloumi-Tacos mit einem wunderbaren Twist! Dieses Rezept verbindet den würzigen Kick von Chiliflocken mit der lieblichen Süße von Honig für ein unvergessliches Geschmackserlebnis. Der zarte Halloumi, die knackigen Granatapfelkerne und ein Hauch limettige Frische lassen dich jeden Bissen genießen. Hungrig? Hier gibt’s das Rezept!

So machst du Halloumi-Tacos mit Hot Honey

Seit ich dieses Rezept einmal probiert habe, kommt es bei mir immer wieder auf den Tisch. Warum? Weil es nur wenige Zutaten und Zeit braucht und dabei trotzdem absolut köstlich schmeckt, sodass man einfach nicht genug davon bekommen kann. Vor allem die Kombination aus frischen Zaziki, pikanten Chili-Honig-Halloumi und der Frische des Korianders und der Granatapfelkerne hat es mir angetan. Damit sorgen die Halloumi-Tacos für eine wahre Geschmacksexplosion.

Um sie zuzubereiten benötigst du lediglich einen Block Halloumi, eine Packung Zaziki, ganz viel Koriander, ein paar Granatapfelkerne und Pitabrot sowie Honig und Chiliflocken. Die Pitabrote kannst du im Ofen, Toaster oder in der Pfanne aufwärmen. Den Halloumi schneidest du derweil in Scheiben und brätst sie in etwas Öl von beiden Seiten knusprig und goldbraun an. Kurz bevor der Käse fertig gebraten ist, beträufelst du ihn mit Honig, den du vorher mit Chiliflocken vermischst. Die warmen Pitabrote bestreichst du dann mit Zaziki, gibst den Halloumi drauf und bestreust alles mit ordentlich Koriander und Granatapfelkernen. Ein Spritzer Limettensaft rundet alles ab.

Du ernährst dich vegan und willst dennoch nicht auf den Genuss unserer Halloumi-Tacos mit Hot Honey verzichten? Dann tausche den Käse gegen marinierten Tofu oder gegrillte Auberginenscheiben. Statt Honig verwende Agavendicksaft, den du mit Chili mischst. Das Zaziki kannst du ebenso einfach selbst herstellen aus pflanzlichem Joghurt, geraspelter Gurke, Knoblauch, Zitronensaft und Gewürzen. Das schmeckt mindestens genauso lecker!

Für das gewisse Etwas kannst du noch ein wenig geräuchertes Paprikapulver über die Tacos streuen. Das gibt dem Ganzen noch mehr Geschmack. Ein paar Mangowürfel statt Granatapfelkernen geben dem Rezept eine andere fruchtige Note. Werde kreativ!

Halloumi-Tacos mit Hot Honey Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 250 g Halloumi

2 EL Honig

2 TL Chiliflocken

Etwas Öl zum Braten

1 Bund Koriander

1 Bio-Limette

8 kleine Pitabrote

200 g Zaziki

80 g Granatapfelkerne Zubereitung Schneide den Halloumi in mundgerechte Scheiben. Vermische den Honig mit den Chiliflocken in einer kleinen Schüssel.

Erhitze etwas Pflanzenöl in einer Pfanne. Brate die Halloumi-Scheiben von beiden Seiten goldbraun an. Träufle, kurz bevor der Halloumi fertig ist, den Hot Honey darüber. Nimm den Halloumi aus der Pfanne und stelle ihn beiseite.

Wasche den Koriander, schüttle das Wasser ab und hacke ihn grob. Halbiere die Limette und presse den Saft aus 🛒

Erwärme kurz die Pitabrote im Ofen oder in einer Pfanne, damit sie schön weich und warm sind.

Verteile etwas Zaziki auf jedem Pitabrot. Lege die gebratenen Halloumi-Scheiben darauf. Streue die Granatapfelkerne und den gehackten Koriander darüber. Beträufle alles nach Belieben mit Limettensaft.

Klappe die Pitabrote zu Tacos zusammen und serviere sie sofort.

