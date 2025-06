Diese Hefezopftauben sind kleine hübsche Köstlichkeiten

Ich liebe Hefegebäcke in all ihrer Vielfältigkeit. Ob Zimtschnecken, Hefezöpfe, Osterkränze oder zarte, süße Butterknoten. Der luftige Teig mit seinem unverkennbaren Geschmack macht einfach gute Laune. Und heute verleihen wir ihm mit niedlichen Hefezopftauben ein hübsches, köstliches neues Gesicht.

Hefezopftauben: eine neue Form für den leckeren Teig

Vielleicht kommst du aus einer Gegend in Deutschland, in der Stutenkerle eine lange Tradition haben. Gegebenenfalls kennst du sie auch als Weckmann, Martinsmännchen oder Piepenkerl. Auch wenn es diese Leckereien erst in den letzten Monaten des Jahres gibt, erinnern unsere Hefezopftauben mit ihren Augen aus Rosinen ein wenig an sie.

Die kleinen, herrlichen Schmuckstücke eignen sich perfekt, um sie bei einem Brunch als hübschen Snack anzubieten, als essbare Tischdeko platziert zu werden oder aber natürlich, um sie einzupacken und dir oder deinen Liebsten eine kleine Freude zu bereiten. Also ran an die Rührschüssel und backe dir ein kleines Nest Hefezopftauben.

Die Basis bildet ein einfacher Hefeteig. Schmilz dafür die Butter, achte aber darauf, dass du sie nicht zu stark erhitzt. Sobald sie flüssig ist, kannst du sie schon vom Herd nehmen und etwas abkühlen lassen. Sie wird mit Milch, Hefe, Zucker und etwas Salz vermischt und anschließend nach und nach mit Mehl vermengt, bis alles einen glatten Teig ergibt.

Nachdem er etwa zwei Stunden ruhen und seine Größe verdoppeln konnte, geht es an das Verknoten und Formen der Tauben. Und das ist viel einfacher als du denkst. Ein Ende bildet später den Kopf, das andere den Schwanz. Solltest du dich unsicher fühlen, kannst du in unserem Video einfach noch einmal genauer hinschauen. Drücke die Rosinen als Augen in die Tauben, schneide mit einer Schere einen Schnabel sowie die Schwanzfedern ein. Bestreiche sie für den Glanz mit einer Eigelb-Milch-Mischung und dann kommen sie auch schon in den Ofen. Lass dir diese schön anzusehenden Leckerbissen schmecken!

Hefezopftauben Oli keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Ruhezeit 2 Stunden Std. Gesamtzeit 2 Stunden Std. 55 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 25 g Butter

250 g Mehl Type 00

150 ml Milch

1/2 TL Salz

1 EL Zucker

8 g frische Hefe oder 2,5 g Trockenhefe

4 Rosinen

1 Eigelb

1 EL Milch Zubereitung Schmilz die Butter in einem Topf 🛒

Gib das Mehl in eine Schüssel oder, wie im Video zu sehen, auf eine Arbeitsplatte. Forme in der Mitte eine große Mulde. Gieße vorsichtig die Butter in die Mulde.

Gib die Milch, Salz und Zucker dazu. Zerbrösle die Hefe hinein und vermenge es nach und nach mit dem Mehl, bis ein glatter Teig entsteht.

Lass den Teig zugedeckt bei Zimmertemperatur für 1,5-2 Stunden gehen, bis er seine Größe verdoppelt hat. Knete ihn nach 45 Minuten einmal durch, damit er beim Backen gleichmäßiger aufgeht.

Halbiere währenddessen die Rosinen.

Teile den Teig in 4 gleiche Stücke auf und rolle sie zu etwa 35 cm langen Rollen aus, die an einem Ende etwas dicker werden.

Verknote sie Stränge wie im Video. Forme das obere Ende zu einem Kopf und drücke die halbierten Rosinen als Augen ein.

Schneide einen Schnabel mit einer Schere hinein. Drücke das hintere Ende platt und schneide es 3 Mal ein.

Verrühre das Eigelb mit der Milch und bestreiche die Tauben damit. Lass sie noch einmal 20 Minuten gehen.

Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vor.

Backe die Tauben für 20-25 Minuten, bis sie goldgelb gefärbt sind.

