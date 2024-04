Dieser Heidelbeer-Auflauf ist ein süßer Geheimtipp

Dieser Heidelbeer-Auflauf erinnert mich immer an meine Jugend. Damals verbrachte eine meiner Schwestern einen längeren Aufenthalt in den USA, und als sie zurückkam, hatte sie das Rezept für diesen süßen Auflauf im Gepäck.

Süßer Heidelbeer-Auflauf: schmeckt mit Vanilleeis und Sahne

Man kennt den Heidelbeer-Auflauf in den USA als Cobbler. Wir haben ihn damals oft gegessen, und beim letzten Familientreffen haben wir seit Ewigkeiten mal wieder davon geschwärmt. Niemand von uns hatte ihn in letzter Zeit gegessen, deshalb war klar: Es war Zeit, ihn endlich wieder zu backen.

Dafür braucht man glücklicherweise nur eine Handvoll Zutaten. Der Heidelbeer-Auflauf lässt sich mit frischen oder tiefgekühlten Beeren zubereiten. In beiden Fällen sollten die Früchte gut abtropfen, damit der Auflauf später nicht matschig wird.

Aber zuerst geht’s an den Teig, denn der muss eine Stunde im Kühlschrank verweilen, bevor man ihn weiter verarbeiten kann. In der Zwischenzeit kannst du gemütlich das Obst mit Zucker und Stärke mischen und erst einmal wieder zur Seite stellen.

Der Teig wird nun geteilt: Eine Hälfte bildet den Boden des Heidelbeer-Auflaufs, die andere den Deckel. Dazwischen finden die Beeren Platz. Und nun wandert der süße Schmaus endlich in den Ofen. Oh, wie das duftet!

Süße Aufläufe sind ein Gedicht! Probiere deshalb auch unseren Blaubeer-Quark-Auflauf oder diesen Schoko-Bananen-Auflauf, der bereits morgens zum Frühstück serviert werden kann. Der „Scheiterhaufen“ ist ein echter Klassiker, den Oma schon gemacht hat.

Uns mundet der Heidelbeer-Auflauf solo, aber auch mit einer Kugel Vanilleeis oder einem Klecks Sahne. So oder so wird er dich auf Wolke sieben schweben lassen, so himmlisch schmeckt er. Serviere ihn nachmittags statt Kuchen oder am Abend als Dessert. Und schau bloß nicht zu genau auf die Zutaten, denn der Figur schmeichelt der Auflauf nicht unbedingt. Aber wir essen ihn ja auch nicht jeden Tag, und einmal ist ja bekanntlich kein Mal. Also, los geht’s!