Unser Geheimtipp im Winter: heiße Piña Colada

Wenn man an Piña Colada denkt, denkt man automatisch auch an Palmen, Sandstrände und warme Sonnenstrahlen auf der Haut. Doch Cocktails im Winter schlürfen? Wir sind begeistert von der Idee! Den Cocktail-Klassiker bereitet man an kalten Tagen nämlich einfach heiß zu. Die heiße Piña Colada macht so selbst dem beliebten Hot Aperol Konkurrenz.

Heiße Piña Colada ist jetzt angesagt

Weil wir an frostigen Winterabenden momentan nichts anderes trinken, wollen wir dir das Rezept für den Winter-Cocktail natürlich nicht vorenthalten. Die Grundzutaten wie Fruchtsaft, Kokosmilch und weißen Rum 🛒 haben die meisten schon zu Hause. Hinzu kommen noch Kokosraspeln, eine frische Mango und etwas Muskatnuss.

Ursprünglich stammt die Piña Colada aus Puerto Rico und ist dort seit den 1950er Jahren beliebt. Ihr Name bedeutet „gefrorene Ananas“ und sie ist ein wahrer Klassiker unter den Cocktails. Die heiße Variante ist eine etwas andere Interpretation des Originals, die perfekt in die kalten Wintermonate passt. Sie wärmt von innen und lässt dich gleichzeitig von einem Karibikurlaub träumen.

Schnapp dir ein Glas, mach es dir gemütlich und lass uns gemeinsam dem grauen Alltag entfliehen. Hole dir mit der heißen Piña Colada deinen köstlichen Kurzurlaub zum Trinken.

Wir sind große Fans von leckeren Winter-Cocktails! Probiere auch unseren Italian Martini und den Hot Limoncello, die beide Urlaubsgefühle wecken. Aber auch der cremige Hot Apple Pie heizt dir an kalten Wintertagen ordentlich ein. Prost und viel Spaß beim Mixen!

Piña Colada Anke 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Zutaten 1x 2x 3x 4 TL Kokosraspel

Muskatnuss frisch gerieben

1 kleine Mango

400 ml Ananassaft

8 EL Limettensaft

320 ml cremige Kokosmilch aus der Dose

300 ml weißer Rum

4 TL Zimtsirup nach Belieben Zubereitung Wärme die Gläser mit heißem Wasser vor.

Mische etwa 1/4 TL Muskatnuss mit den Kokosraspeln auf einem kleinen Teller.

Schäle die Mango und schneide das Fruchtfleisch in Würfel. Lege davon ungefähr die Hälfte für später als Dekoration beiseite. Der Rest kommt mit in den Cocktail.

Erhitze Säfte, Sirup und Kokosmilch in einem kleinen Topf unter Rühren. Rühre alles mit einem Schneebesen leicht schaumig. Gib dann den Rum dazu und lass die heiße Piña Colada noch etwas auf dem Herd stehen.

Verteile den Cocktail auf die Gläser, bestreue ihn mit je 1 Prise Muskat und verziere jedes Glas mit einem Holzspieß mit Mango- oder Ananasstücken.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.