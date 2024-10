Herbst-Cocktail: So lecker schmeckt der Autumn Spice

Die Herbstsonne strahlt vom Himmel und die Tage sind noch nicht so kalt, wie viele befürchtet haben. Dafür wird es am Abend und in der Nacht nun schon knackig eisig und viele freuen sich über gemütliche Stunden auf dem Sofa. Die perfekte Begleitung für einen kuscheligen Abend ist unser Herbst-Cocktail Autumn Spice. Der wird mit würzigem Apple Cider gemixt und wärmt von innen.

Rezept für Herbst-Cocktail: auf die kalten Tage!

Im Herbst ist es gar nicht schlecht, wenn das Wetter am Abend nicht mehr dazu einlädt, nach draußen zu gehen und etwas zu unternehmen. Zu Hause ist es jetzt sowieso viel zu gemütlich. Vor allem, wenn im Ofen ein Auflauf oder auf dem Herbst eine Suppe steht. Und natürlich, wenn man in der Hand ein Glas von unserem Herbst-Cocktail Autumn Spice hält.

Wer würzige Cocktails mag, wird den Autumn Spice lieben. Der Herbst-Cocktail schmeckt frisch und leicht, herrlich fruchtig und intensiv nach Apfel. Zu verdanken hat er das Apple Cider, das dafür verwendet wird. Aber auch Rum und Ahornsirup finden Platz im Cocktailshaker. Für eine spritzige Note sorgt Limettensaft. Dazu kommt Zimt, der herrlich duftig und sogar leicht scharf schmeckt. Diese Zusammensetzung verleiht dem Herbst-Cocktail sein komplexes Aroma.

Stocke deine Hausbar auf! Wir verratden dir in unserem Leckerwissen, welche Ausstattung du unbedingt brauchst, um leckere Cocktails zu mixen.

Da das Auge nicht nur mitisst, sondern auch mittrinkt, garnieren wir den Autumn Spice mit einem Zweig Rosmarin und einer Scheibe Apfel. Serviere ihn deine Lieben zum Dinner oder gönne dir ein Glas beim Serienmarathon oder Filmabend. So kann der Herbst gerne kommen.

Wenn du weitere Drinks für die kalte Jahreszeit suchst, probiere doch mal eine Kürbis-Sangria. Unsere Margarita mit Brombeeren und unser Kürbis-Martini sind ideal für einen Abend im Herbst.