Überrasche deine Mama mit diesem herzigen Kastenkuchen zum Muttertag

Am Sonntag ist Muttertag! Und auch, wenn wir große Fans davon sind, unsere Liebe zu unserer Familie nicht nur an bestimmten Feiertagen zu zeigen, nutzen wir diesen Anlass, um unseren Mamas eine kleine und vor allem süße Freude zu bereiten. Wie? Indem wir ihnen einen hübschen Herz-Kastenkuchen backen.

Rezept für Herz-Kastenkuchen mit Zuckerguss: ein kleiner Trick

Dafür brauchen wir zwar etwas Zeit, aber das Ergebnis lohnt sich allemal. Und auch, wenn der Herz-Kastenkuchen aussieht, als käme er direkt aus einer Konditorei, lässt er sich ohne viele Vorkenntnisse zu Hause zaubern. Und zwar mit einem simplen, aber durchaus praktischen Trick:

Wir backen nämlich einfach zwei Kastenkuchen: einen rosafarbenen und einen hellen. Aus dem gefärbten Kuchen stechen wir nach dem Backen Herzen aus, setzen sie in den zweiten Kuchen und verpassen diesem so die herzige Überraschung. Die entdecken die Mamis erst, wenn sie den Kuchen anschneiden. Was für eine süße Idee!

Du willst lernen, wie ein Profi zu backen? Dann klicke hier 🛒, um an einem Kochkurs von 7hauben teilzunehmen. Der Bäckermeister Dietmar Kappl zeigt dir seine besten Tricks für erfolgreiche Viennoiserie-Backwaren – wie aus einer französischen Konditorei.

Durch die zwei Backvorgänge dauert die Zubereitung insgesamt natürlich ein wenig länger als bei einem herkömmlichen Kuchen. Aber für den Muttertag legen wir uns gerne ins Zeug. Also los geht’s! Wir starten mit dem rosafarbenen Teig, den wir mit Lebensmittelfarbe anrühren und anschließend in einer Kastenform backen. Im Anschluss lassen wir ihn etwas abkühlen, schneiden ihn in Scheiben und stechen daraus Herzen aus.

Dann kümmern wir uns um den hellen Teig, der sich kaum vom anderen unterscheidet. Wir verstreichen davon etwas in der Kastenform, sodass deren Boden bedeckt ist. Dann setzen wir die Herzen in einer Reihe in die Form und verteilen den übrigen hellen Teig drumherum. Und schon schieben wir die Kastenform ein zweites Mal in den Ofen. Ist der Herz-Kastenkuchen fertig gebacken, muss er noch etwas abkühlen, dann verzieren wir ihn mit Zuckerguss und Streuseln.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Noch mehr Ideen gesucht? Wie wäre es mit einem leckeren Herz-Dessert oder einem herzförmigen Muttertagskuchen mit Erdbeerglasur? Zum Frühstück gibt’s eine hübsche Pfannkuchen-Rose statt Blumen. Unser Koch-Bot hat noch mehr Inspiration für dich!

Herz-Kastenkuchen Franziska keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 1 Stunde Std. 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 45 Minuten Min. Gesamtzeit 2 Stunden Std. Portionen 12 Stücke Kochutensilien 1 Kastenform (ca. 25 x 11 cm)

1 Herz-Ausstecher Zutaten 1x 2x 3x Für den Herz-Teig: 300 g Mehl und mehr für die Form

2 TL Backpulver gestrichen

200 g Butter weich, und mehr für die Form

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

4 Eier M

120 ml Milch

rosa Lebensmittelfarbe online z.B. hier 🛒 Für den hellen Teig: 300 g Mehl und mehr für die Form

2 TL Backpulver

200 g Butter weich, und mehr für die Form

180 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

4 Eier M

100 ml Milch

2 EL Zitronensaft Außerdem: 100 g Puderzucker

2 EL Zitronensaft

Zuckerstreusel Zubereitung Fette eine Kastenform ein und streue sie mit Mehl aus. Heize den Ofen auf 180 °C Ober-/ Unterhitze vor.

Mische Mehl und Backpulver miteinander.

Rühre die Butter für den Herz-Teig mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz cremig.

Rühre die Eier einzeln und auf hoher Stufe ein.

Gib nun die Hälfte vom Mehlmix und 1 EL Milch dazu, verrühre alles und gib anschließend das restliche Mehl und die Milch dazu.

Färbe den Teig mit etwas Lebensmittelfarbe, verteile ihn in der Form und backe in 30 Minuten. Lass ihn anschließend ein paar Minuten in der Form abkühlen und stürze ihn dann aus der Form.

Schneide den rosa Kuchen in 2 cm dicke Scheiben und stich daraus Herzen aus.

Bereite den hellen Teig zu und mische wieder Mehl und Backpulver.

Verrühre die Butter mit dem Zucker, Vanillezucker und Salz und rühre die Eier einzeln auf hoher Stufe ein.

Gib das Mehl, die Milch und den Zitronensaft in je 2 Portionen dazu und vermenge alles zu einem geschmeidigen Teig.

Fette die Kastenform erneut ein und stäube sie mit Mehl aus. Fülle etwas Teig hinein, sodass der Boden der Form bedeckt ist.

Setze nun die Herzen in einer Reihe mittig in die Form und lass dabei immer eine schmale Lücke.

Verteile den restlichen hellen Teig vorsichtig um die Herzen und backe den Kuchen 45 Minuten bei 180 °C Ober-/ Unterhitze. Stäbchenprobe nicht vergessen!

Bereite die Glasur vor, indem du den Puderzucker mit dem Zitronensaft verrührst. Verteile sie auf dem abgekühlten Kuchen und dekoriere ihn mit Zuckerstreuseln. Notizen Nutze die rosafarbenen Teigreste, um bspw. Cake Pops damit zu backen.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.