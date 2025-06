Süß, säuerlich und einfach unwiderstehlich: Himbeer-Curd

Das Obst, auf das ich mich jeden Sommer am meisten freue, sind Himbeeren. Ich habe in meinem Garten eine lange Hecke mit Himbeer-Sträuchern, die jedes Jahr voller Früchte hängt. Aus allen, die ich nicht sofort vernasche, bereite ich mir dann am liebsten ein Himbeer-Curd zu. Die cremige Konsistenz und die leuchtend rote Farbe passen perfekt in den Sommer und es schmeckt lecker als Aufstrich, Füllung für Desserts oder einfach pur.

Himbeer-Curd: ein Klassiker mit britischen Wurzeln

Himbeer-Curd ist eine Variation des klassischen Lemon Curd, das ursprünglich aus Großbritannien stammt. Lemon Curd wird seit dem 19. Jahrhundert als Aufstrich oder Dessertfüllung verwendet und war vor allem in der viktorianischen Zeit sehr beliebt. Es diente oft als elegante Alternative zu Marmelade. Die Briten haben es meisterhaft verstanden, aus Eiern, Zucker, Butter und Säure eine samtige Creme zu zaubern. Mit der Zeit sind zahlreiche neue Variationen entstanden, darunter der Himbeer-Curd, der die fruchtige Frische der Himbeere in den Fokus rückt.

Ihre leuchtende Farbe und ihr intensiver Geschmack machen Himbeeren zu einem der beliebtesten Sommerfrüchte, das geht nicht nur mir so.

Für den Himbeer-Curd kannst du auf frische oder tiefgekühlte Früchte zurückgreifen. Verwendest du TK-Himbeeren, sollten sie vorher auftauchen und gut abtropfen. Zusätzlich dazu benötigst du noch Zitronensaft, den Abrieb einer halben Zitrone, Zucker, Milch, Maisstärke und Butter. Das Rezept ist auch für Veganer geeignet, du musst in diesem Fall nur die Butter durch vegane Backbutter und die Milch durch eine pflanzliche Alternative ersetzen.

Die Cremigkeit des Himbeer-Curds wird dich begeistern. Verwende ihn als Brotaufstrich zum Frühstück oder rühre ihn in deinen Joghurt. In England wird Curd vor allem als Zutat für den „Afternoon Tea“ gereicht. Eine schöne Tradition, die ich mit dem Himbeer-Curd gerne aufgreife.

Richtig lecker sind auch Rhabarber Curd und Erdbeer Curd. Natürlich findest du bei Leckerschmecker auch das Rezept für den klassischen Lemon Curd.

Himbeer-Curd Anke keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 15 Minuten Min. Zubereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 40 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien (online z.B. hier 🛒 2 Einweckgläser à 250 ml Zutaten 1x 2x 3x 220 g Himbeeren frisch oder tiefgefroren

50 ml frisch gepresster Zitronensaft

1/2 TL Zitronenschale abgerieben

140 g Zucker

190 ml pflanzliche Milch oder Milch

3 EL Maisstärke

50 g Butter in Würfel geschnitten Zubereitung Falls du frische Himbeeren verwendest, spüle sie gut ab und trockne sie. Reibe die Zitronenschale ab und presse den Zitronensaft aus.

Gib die Himbeeren, den Zitronensaft, die Zitronenschale und den Zucker in einen mittelgroßen Kochtopf. Koche die Mischung auf, bis sie aufkocht, und reduziere dann die Hitze auf ein sanftes Köcheln.

Lass die Mischung 5-7 Minuten köcheln, bis die Himbeeren zerfallen und die Masse leicht eingedickt ist. Rühre dabei ständig um, sodass nichts am Topfboden anhaftet. Reduziere die Hitze anschließend nochmals auf eine niedrige Stufe.

Verrühre in einer Schüssel die Milch und die Maisstärke, bis eine glatte Mischung entsteht. Gib diese Paste unter ständigem Rühren zur Himbeermischung in den Topf. Koche alles langsam weiter, bis die Masse eindickt.

Schneide die Butter in Würfel und gib sie in eine große Rührschüssel und setze ein feines Sieb darüber. Gieße die Himbeermasse durch das Sieb, um Kerne und Klümpchen zu entfernen. Drücke die Masse mit einem Spatel durch das Sieb.

Rühre die Mischung gut um, damit die Butter vollständig schmilzt und sich gleichmäßig verteilt. Lass den Himbeer-Curd anschließend 10-15 Minuten auf Zimmertemperatur abkühlen. Notizen Falls du tiefgefrorene Himbeeren verwendest, lasse sie vorher auftauen und gut abtropfen.

Je nach Geschmack kannst du etwas mehr oder weniger Zucker verwenden.

