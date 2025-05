Rhabarber Curd ohne Ei: so lecker schmeckt der Aufstrich

Von Lemon Curd hat fast jeder schon einmal etwas gehört oder es vielleicht sogar schon probiert. Die Creme gehört zur englischen Küche genauso dazu wie die Scones zum Nachmittagstee. Apropos Nachmittagstee: Wir haben uns den Klassiker Lemon Curd geschnappt und ihm eine frühlingsfrische Note verpasst. Heraus gekommen ist dabei ein fruchtiges Rhabarber Curd ohne Ei, das sowohl als auf dem Frühstücksbrot als auch auf Gebäck wunderbar schmeckt.

So einfach machst du Rhabarber Curd ohne Ei

Was wäre eine typisch englische Teatime ohne das passende Gebäck und einem fruchtigen Lemon Curd? Mit Sicherheit nur halb so lecker. Der cremige Aufstrich gehört einfach dazu. Traditionell ist ein Curd eine Creme, die aus einer Frucht, Eiern, Butter und Zucker zubereitet wird. Durch die Zugabe von Eiern ist sie jedoch nicht lange haltbar. Wir bereiten deshalb unser Rhabarber Curd ohne Ei zu. So hast du ein bisschen länger etwas davon.

Ein Curd gelingt nicht nur klassisch mit Zitronen, auch mit anderen Früchten schmeckt der cremige Aufstrich. Und da Rhabarber gerade Saison hat, schnappen wir uns ein paar Stangen des Frühlingsgemüses und nehmen dies als Basis für unser Curd.

Zusätzlich brauchst du noch Butter für die cremige Konsistenz, Speisestärke sowie etwas Zitronensaft für eine frische Note.

Das Rhabarber Curd begeistert nicht nur durch seine cremige Textur und seinen fruchtigen Geschmack, sondern auch durch seine frühlingshafte rosa Farbe. Ein weiterer Vorteil ist die Vielseitigkeit der Creme. Du kannst es auf frischem Brot zum Frühstück genauso genießen, wie Desserts damit verfeinern oder es als fruchtige Füllung für Kuchen und Tartes verwenden.

Wenn du auch das Original probieren möchtest, haben wir auch das Original Lemon Curd Rezept für dich. Ebenfalls lecker: ein Blaubeer Curd. Und möchtest du mit der Creme auch mal backen, dann sind diese Lemon-Curd-Schnitten ideal.

Rhabarber Curd ohne Ei Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Gläser Kochutensilien online, zum Beispiel hier 🛒 2 Schraubgläser à 200 ml Zutaten 1x 2x 3x 400 g Rhabarber

100 g Zucker

1 EL Zitronensaft

1 EL Speisestärke

40 g Butter Zubereitung Schäle den Rhabarber und schneide ihn in kleine Stücke.

Gib die Rhabarberstücke mit dem Zucker und dem Zitronensaft in den Topf. Koche alles auf mittlerer Hitze, bis der Rhabarber zerfällt.

Püriere die Masse fein und streiche sie durch ein Sieb, damit das Curd besonders glatt wird.

Verrühre die Speisestärke mit 2 EL Wasser und rühre sie in das heiße Rhabarberpüree ein.

Erhitze die Mischung erneut unter ständigem Rühren, bis sie leicht eindickt.

Nimm den Topf vom Herd und rühre die Butter in kleinen Stücken unter, bis sie vollständig geschmolzen ist.

Fülle das noch heiße Rhabarber Curd in die vorbereiteten Gläser und verschließe sie sofort.

