Himbeer-Joghurt-Kuchen mit Streuseln: So schmeckt der Frühling

Der Frühling ist in vollem Gange und nach und nach reifen endlich wieder die saftigsten Beeren. Und wie gut sie schmecken! Süß, saftig und hocharomatisch. Ach, ich könnte sie wirklich jeden Tag vernaschen. Zeit, Marmelade zu kochen bis zum Umfallen. Und endlich wieder fruchtige Beerenkuchen zu backen, so wie diesen Himbeer-Joghurt-Kuchen mit Streuseln.

Himbeer-Joghurt-Kuchen: einfacher Blechkuchen mit cremiger Füllung

Du willst beim nächsten Kuchenbuffet wirklich herausstechen? Das ist gut, denn dafür ist dieser Himbeer-Joghurt-Kuchen genau das Richtige. Das Backwerk besticht durch einen knusprigen Mürbeteigboden, ein cremiges Inneres und süße Streusel. Doch sein größtes Alleinstellungsmerkmal sind die saftig-süßen Himbeeren, die ihm einen ganz besonderen, frühlingshaft-frischen Geschmack verleihen. Aber Moment, ein Kuchen aus drei Schichten, ist der nicht kompliziert? Überhaupt nicht!

Tatsächlich ist seine Zubereitung sehr einfach. Du stellst einen Mürbeteig her, der nicht einmal blind backen muss. Darauf kommt die Joghurtcreme. Diese orientiert sich zwar an einer klassischen Käsekuchenfüllung, ist jedoch viel leichter. Durch den Joghurt hat sie eine angenehme Säure und macht den Himbeer-Joghurt-Kuchen somit perfekt für die etwas wärmeren Tage, an denen man nicht so schwer essen mag.

Das größte Highlight des Himbeer-Joghurt-Kuchens sind aber zweifelsohne die Himbeeren. Diese drückst du in die Joghurtmasse, sodass sie beim Backen ein wenig zerlaufen und ihr süßes Aroma freisetzen. So backst du einen einzigartigen Frühlingskuchen, der alle anderen Kuchen in den Schatten stellen wird! Du kannst den Himbeer-Joghurt-Kuchen übrigens genauso gut mit allerlei anderen Beeren zubereiten. Mit Heidelbeeren bekommt er eine schöne lilafarbene Note und mit Erdbeeren wird er noch ein wenig süßer. Etwas später im Sommer schmecken auch Aprikosen oder Mirabellen in der Masse. Das hat Potential zum Lieblingskuchen!

