Fruchtiger Sommertraum: Himbeer-Mandel-Schnitten

Himbeeren und Mandeln – das ist eine Kuchenkombination, die einen das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Suchst du noch nach einem einfachen Kuchenrezept, das dir das Wochenende versüßt, haben wir einen heißen und fruchtigen Tipp: Himbeer-Mandel-Schnitten.

Rezept für Himbeer-Mandel-Schnitten

Auflaufformen sind nicht nur da, um köstlich-herzhafte Aufläufe zu backen. Auch Kuchen wie diese Himbeer-Mandel-Schnitten gelingen in ihnen. Die Schnitten sind schnell gemacht und kommen ganz ohne Eier und Butter aus.

Falls du dich jetzt fragst, wie das gehen soll, können wir dich beruhigen. Die Zauberzutaten sind Rapsöl, Apfelmus, Hafermilch und ein Schuss Apfelessig. Beginne damit, den Teig für die Schnitten vorzubereiten. Mische Mehl, Backpulver und das Mark einer Vanilleschote (wahlweise kannst du auch einen Teelöffel Vanilleextrakt nehmen) in einer Schüssel und gib dann Mandeln, Zucker und Salz hinzu. Danach verquirlst du die Pflanzenmilch mit dem Apfelmus, dem Apfelessig und dem Öl und gießt es zu den trockenen Zutaten. Mit einem Schneebesen verrührst du alles zu einem glatten Teig.

Danach kommt er auch schon in die Backform. Bevor es aber in den Ofen geht, müssen noch die Himbeeren und die Mandeln in den Kuchen. Die Himbeeren werden kurz in Stärke gewälzt und auf dem Teig verteilt. Dann noch Mandelblättchen und braunen Zucker grob drüberstreuen und für 40 Minuten backen. Der Zucker karamellisiert während des Backens und verleiht dem Kuchen so noch einmal eine zusätzliche süße Note.

Die Himbeer-Mandel-Schnitten erinnern in der Zubereitung an amerikanische Brownies, nur, dass hier keine Eier und kein Kakao verwendet wird. So saftig wie die schokoladigen Vorbilder sind die Himbeer-Mandel-Schnitten aber allemal. Und wenn du magst, kannst du für einen dunklen Teig auch etwas Backkakao untermischen. Die Kombi aus Mandeln, Himbeeren und Schokolade schmeckt nämlich auch.

