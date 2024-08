Dieser Himbeer-Zitronen-Kuchen schmeckt nach Sommer

Der August ist da und das bedeutet, den Sommer noch einmal in vollen Zügen zu genießen! Und wie ginge das besser als mit einem ofenfrischen, duftenden Himbeer-Zitronen-Kuchen? Den kannst du einpacken und bei einem Picknick am See genießen oder gemütlich auf dem Balkon verzehren. Mit unserem Rezept zauberst du diesen herrlich saftigen und zugleich fruchtigen Sommerkuchen ganz einfach nach. Die meisten Zutaten hast du sicher schon zu Hause.

Himbeer-Zitronen-Kuchen: saftige und unkomplizierte Kreation

Himbeeren gehören zu den Beeren, die dir hierzulande recht oft bei Spaziergängen durch die Natur begegnen. Wie wäre es für unseren Himbeer-Zitronen-Kuchen in einem Wald, anstatt in einem Supermarkt auf Streifzug zu gehen? Die wilde Himbeere reift von Juli bis September und schmeckt besonders aromatisch. Reife Exemplare erkennst du daran, dass sie ein wenig weich sind und sich leicht vom Strunk lösen lassen. Damit sie beim Transport nicht so leicht matschig werden, ist es ratsam, sie zusammen mit dem Strunk abzuschneiden.

Die Früchte in einer flachen Schale zu sammeln, in der sich die gepflückten Himbeeren gut verteilen können, ist ebenfalls eine gute Idee. Nimm eine kleine Gartenschere mit und dicke Gartenhandschuhe, weil die Sträucher recht stachelig sind. So kannst du unser Rezept gleich mit einer schönen Sommer-Aktivität verbinden. Der Himbeer-Zitronen-Kuchen schmeckt als Belohnung für die getane Arbeit dann umso besser.

Wenn du magst, kannst du den Himbeer-Zitronen-Kuchen mit einer Schicht Zuckerguss übergießen, die du aus Puderzucker und Zitronensaft anrührst. Das verleiht dem Kuchen einen Extra-Frischekick. Ansonsten brauchst du für den Teig neben Brombeeren und Zitronen nur noch Buttermilch (oder Joghurt), Weizenmehl, Backpulver, Eier, Zucker, Vanillezucker und Butter. Den Teig füllst du in eine Kastenform und backst ihn für 45 Minuten bei 180 Grad. Schon ist die saftige Köstlichkeit fertig, von der sicher kaum ein Krümel übrigbleibt.

Dieser Himbeer-Ricotta-Kuchen ist ebenfalls wunderbar unkompliziert und saftig. Diesen Zitronen-Himbeer-Käsekuchen mit Keksboden solltest du auch ausprobieren. Und diesen fruchtigen Zitronen-Schmand-Kuchen wirst du ebenfalls garantiert lieben.