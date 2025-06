Selbstgemachte Himbeermarmelade als Frühstücksfavorit

Deftige Aufstriche und Brotbeläge zum Frühstück sind ja schön und gut – aber über eine gute Marmelade geht dann doch nichts. Das ist zumindest meine Meinung. Selbstgemacht schmecken sie natürlich besonders gut und ein besonderer Favorit war bei mir schon immer eine fruchtige Himbeermarmelade. Wie du diese selbst zubereiten kannst, sodass sie ganz besonders lecker wird, will ich dir gern verraten.

Himbeermarmelade: selbstgemachter Brotaufstrich

Kaum etwas schmeckt für mich so sehr nach Sommer wie eine selbstgekochte Himbeermarmelade. Eine meiner liebsten Kindheitserinnerungen hat damit zu tun: Ich war mit meinem Vater, meinem Bruder und unserem alten VW-Bus zu einem Freund der Familie aufs Land gefahren. Es müssen Sommerferien gewesen sein, zumindest hatten wir ausreichend Zeit, unsere Fahrräder vom Auto zu schnallen und damit zu einem Beerenhof in der Nähe zu fahren. Wir pflückten Himbeeren, bis unsere Bäuche und Körbe voll waren.

Wieder am Bus, sprangen mein Bruder und ich in den nahegelegenen See, während mein Vater auf dem Gaskocher im Auto Himbeermarmelade kochte. Diese verspeisten wir kurz darauf noch warm auf frischem Brot. Ein Sommermoment aus meiner Kindheit, mit Gelierzucker aufgekocht und in einem Marmeladenglas verstaut. Bis heute bringt mich Himbeermarmelade daher zum Lächeln.

Die Zubereitung der fruchtigen, roten Marmelade ist dabei ganz einfach. Beginne damit, deine Himbeeren auszulesen und darauf zu achten, dass keine kleinen Insekten darin wohnen. Du brauchst einiges an Früchten, denn sie verlieren beim Aufkochen an Wasser. Vermische sie mit Gerlierzucker und koche das Ganze auf. Füge am besten noch einen Schuss Zitronensaft hinzu, dann geliert das Ganze besser und hat zudem eine verspielte Säure.

Koche die Marmelade auf und lass sie dann etwa vier Minuten köcheln, bis die Früchte zerfallen sind. Mache eine Gelierprobe, gib also etwas Marmelade auf einen kalten Teller und schaue, ob das Ganze fest wird. Wenn ja, kannst du die Himbeermarmelade heiß in sterile Gläser füllen und diese gut verschließen. Die schöne rote Farbe hält sich, wenn du die Gläser kühl lagerst. So hast du das ganze Jahr über Sommer im Glas!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Lust auf mehr fruchtige Frühstücksfavoriten? Wie wäre es mit einer farbenfrohen Erdbeer-Mango-Marmelade, einer aromatischen Zitronen-Ingwer-Marmelade oder einer Schwarzwälder Kirschmarmelade?

Himbeermarmelade Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 4 Gläser Kochutensilien (à 250 ml, z.B. diese hier 🛒 4 Einmachgläser Zutaten 1x 2x 3x 1 kg Himbeeren

500 g Gelierzucker Verhältnis 2:1

Zitronensaft frisch gepresst Zubereitung Putze die Himbeeren und gib sie in einen großen Topf.

Füge den Gelierzucker und ca. 1 EL Zitronensaft hinzu und rühre einmal um.

Koche den Topfinhalt auf und rühre dabei immer mal wieder um, bis die Himbeeren zerfallen.

Köchele die Marmelade 4 Minuten und mach dann eine Gelierprobe auf einem kalten Teller. Geliert die Marmelade, ist sie fertig. Wenn nicht, koche sie noch etwas länger.

Fülle die Marmelade in sterile Gläser und lass diese ein Vakuum bilden.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.