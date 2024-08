Deutschland hat kulinarisch einiges zu bieten. Die meisten Klassiker fallen oftmals nicht nur durch ihren außergewöhnlichen Geschmack auf, sondern auch durch ihre Namen. So wie dieses Gericht, das als „Himmel und Erde“ bekannt ist. Wie es schmeckt und wie du es zu Hause nachkochen kannst, erfährst du hier.

Himmel und Erde: deutscher Klassiker

Himmel und Erde ist ein Gericht, das in vielen Regionen Deutschlands bekannt ist. Meist wird es mit der hessischen oder rheinischen Küche verbunden, ist aber auch in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern und sogar den Niederlanden und Teilen von Polen bekannt. Das Gericht ist seit dem 18. Jahrhundert bekannt, was auch den ungewöhnlichen Namen erklärt.

Warum? Weil zu der Zeit Kartoffeln noch als „Erdäpfel“ bekannt waren. An dieser Stelle ist es vermutlich Zeit, die unwissenden Lesenden darüber aufzuklären, was in diesem mysteriösen Gericht so drin ist. Himmel und Erde besteht aus Kartoffelpüree und geschmorten Apfelstücken oder Apfelmus, manchmal werden beide Zutaten sogar zusammen gekocht. Klassisch wird dazu gebratene Blutwurst, karamellisierte Zwiebeln oder Speck gereicht. Aber nun endlich zum Namen: Die „Erde“ stand für die Kartoffeln, die Erdäpfel, die aus der Erde kommen und der „Himmel“ für die Äpfel, die am Baum wachsen.

Kartoffeln und Äpfel also. Eine ungewöhnliche Kombination auf den ersten Blick. Doch hier lohnt sich ein zweiter Blick. Denn schließlich gibt es auch Klassiker wie Kartoffelpuffer mit Apfelmus, wo die milde Note der Kartoffeln mit der säuerlichen von Äpfeln mit großem Erfolg kombiniert wird. Und die würzige Blutwurst gibt einen großartigen Kontrastgeschmack. So verbindet Himmel und Erde verschiedene Geschmacksrichtungen zu einem kulinarischen Gesamtkunstwerk, dessen Ruf zu Unrecht ein wenig eingestaubt ist. Lass uns dieses tolle Gericht also gemeinsam aus der Versenkung holen und ihm ein neues Leben einhauchen!

