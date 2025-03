Versüßen dir den Tag: Vanille-Joghurt-Waffeln

Waffeln gehen doch immer, oder? Sie schmecken sowohl herzhaft als auch süß. Sie veredeln ein besonderes Frühstück ebenso wie die nachmittägliche Kaffeetafel. Und in deftiger Form kannst du sie sogar zum Lunch oder am Abend essen. Kein Wunder, dass sie deshalb auch so beliebt sind. Besonders fluffig schmeckt diese Variante. Backe mit uns Vanille-Joghurt-Waffeln.

So backst du Vanille-Joghurt-Waffeln

Neulich fiel mir mein altes Waffeleisen in die Hände. Das hatte im Küchenschrank in der hintersten Ecke ein einsames Dasein gefristet. Ich hatte es schlicht vergessen. Wie schade, denn Waffeln gab es bei uns früher regelmäßig. Ich entstaubte das Gerät, mit dem Plan, möglichst bald mal wieder Waffeln zu backen. Aber welches Rezept? Möglichkeiten, Waffeln zu backen gibt es unzählige. Am Ende viel die Entscheidung auf Vanille-Joghurt-Waffeln, die beim Backen nicht nur richtig schön fluffig werden, sondern auch besonders frisch und intensiv nach Vanille schmecken.

Bereite zuerst einen Waffelteig zu. Hierfür vermengst du die trockenen Backzutaten in einer Schüssel und verrührst die feuchten Zutaten in einer separaten Schüssel. Für den Vanillegeschmack empfehlen wir, das Mark einer echten Vanilleschoten zu verwenden. Du kannst alternativ aber Vanilleextrakt oder notfalls Vanillearoma benutzen.

Heize dein Waffeleisen 🛒 vor und bestreiche es von innen mit etwas Pflanzenöl. Das ist wichtig, damit der Teig am Eisen nicht festklebt. Trotzdem will es ein nicht näher definiertes Naturgesetz, dass die erste Waffel immer misslingt. Macht nichts, nasche sie einfach auf und probiere den Geschmack der vanilligen Waffeln. Mach dann weiter mit dem restlichen Teig, bis alle Waffeln gebacken sind. Die anderen gelingen garantiert. Vergiss aber nicht, das Eisen zwischendurch immer wieder mit Öl zu bestreichen.

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Sind alle Waffeln ausgebacken, geht’s auch schon ans Genießen. Iss sie pur, zusammen mit Früchten, einer Kugel Eis, Sahne oder einer süßen Soße – je nachdem, worauf du gerade Appetit hast oder zu welchem Anlass du sie servierst.

Lass dein Waffeleisen nicht einstauben und probiere auch mal diese French-Toast-Waffeln. Auch diese Churros-Waffeln machen Naschkatzen eine große Freude. Inspiriert von einem Kuchenklassiker sind diese Fantakuchen-Waffeln.

Vanille-Joghurt-Waffeln Judith 4.10 ( 117 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 25 Minuten Min. Gesamtzeit 25 Minuten Min. Portionen 4 Kochutensilien 1 Waffeleisen Zutaten 1x 2x 3x Pflanzenöl für das Waffeleisen

250 g Mehl

2 TL Backpulver

50 g Zucker

1 Pck. Vanillezucker

1 Prise Salz

2 Eier

150 g Naturjoghurt

100 ml Milch

50 g Butter geschmolzen

1 Vanilleschote Zubereitung Heize das Waffeleisen vor und streiche es mit etwas Öl ein.

Mische Mehl, Backpulver, Zucker, Vanillezucker und Salz in einer Schüssel.

Vermenge Eier, Joghurt, Milch, geschmolzene Butter und das Mark einer Vanilleschote in einer zweiten Schüssel und verrühre alle Zutaten gut miteinander.

Gib die feuchten Zutaten zu den trockenen und verrühre alles gut, bis ein glatter Teig entsteht.

Gib eine Kelle voll Teig in das Waffeleisen und backe den Teig für 3-5 Minuten aus, bis die Waffeln goldbraun sind. Wiederhole das mit dem restlichen Teig. Serviere die Waffeln noch warm mit frischen Früchten, Schokocreme oder Sahne.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.