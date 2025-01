Dieser mediterrane Hirsesalat mit Ziegenkäse holt die Sonne auf den Teller

Ist es in Deutschland mal wieder kalt und grau, hilft manchmal nur ein gutes Gericht, das zumindest deine Geschmacksknospen an einen warmen Ort entführt. Dieser Hirsesalat mit Ziegenkäse, frischer Minze und Zitronensaft wird dir genau dieses Gefühl geben.

Frischer Hirsesalat mit Ziegenkäse: Minze gibt den besonderen Frischekick

Der Winter bei uns ist bekannterweise lang und grau. Und wenn du dann auch noch in einer Großstadt sitzt, kommt er dir wahrscheinlich nochmal länger und kälter vor. Umso wichtiger ist es, sich die gute Laune und die Vorfreude auf die sonnigen Tage in die Wohnung zu holen. Und was ist da besser, als ein Gericht, welches deine Geschmacksknospen aus der kalten Umgebung rettet?

Dieses Rezept für Hirsesalat mit Ziegenkäse ist deine Hoffnung an solchen Tagen. Schon während der Zubereitung wird der Duft der frischen Minze deine Nase umschmeicheln. Und spätestens nach der ersten Gabel wird sich deine Zunge an einen weißen Strand mit blauem Meerwasser entführt fühlen. Also, worauf wartest du? Ran ans Schneidebrett 🛒, denn dieser Gaumenschmeichler ist schneller und einfacher zubereitet, als du „mediterran“ sagen kannst.

Und genau wie an deinen liebsten Urlaubsorten gibt es auch bei diesem Hirsesalat mit Ziegenkäse keinen Funken Stress. Versprochen! Fange mit der Hirse an, die braucht am längsten. Wasche die Hirse zunächst heiß ab und gib sie in einen Topf mit kochendem Wasser. Lasse sie einmal aufkochen und reduziere danach die Hitze. Nach sieben bis acht Minuten kannst du sie vom Herd nehmen. Danach musst du den Topf abgedeckt circa 15 Minuten stehen lassen, damit die Hirse aufquellen kann.

Währenddessen kannst du schonmal die anderen Zutaten vorbereiten. Schäle die Gurke und schneide sie in kleine Stücke. Danach müssen die Kräuter gewaschen und kleingehackt werden. Hebe dir ruhig ein paar Minzblätter auf, mit denen du den Salat schön anrichten kannst. Auch den Ziegenkäse kannst du schon einmal in kleine Stücke schneiden.

Sobald die Hirse abgekühlt ist, wird alles in einer Salatschüssel miteinander vermischt, mit Salz, Pfeffer, Öl und Zitronensaft abgeschmeckt, und das war es auch schon. Guten Appetit!

Wenn du es etwas würziger, aber trotzdem dasselbe Urlaubsgefühl haben möchtest, dann solltest du unbedingt diesen griechischen Bauernsalat ausprobieren. Der Wintersalat mit Orangen und Käsechips hingegen passt perfekt zu kalten Tagen, an denen du dich mit einer Decke auf der Couch einkuschelst. Oder du bereitest dir mit diesem Waldorfsalat einen knackigen Klassiker zu.

Hirsesalat mit Ziegenkäse Dominique 5 (1 Bewertung) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 2 Zutaten 1x 2x 3x 200 ml Wasser

120 g Hirse

1 Salatgurke klein

1/2 Handvoll Petersilie frisch

1 Handvoll Minze frisch

70 g Ziegenkäse vegetarisch

3 EL Zitronensaft

2 EL Olivenöl

1 Prise Salz

1 Prise Pfeffer Zubereitung Koche das Wasser auf. Spüle die Hirse in einem Sieb heiß ab und gib sie dann ins Wasser.

Lasse die Hirse einmal aufkochen, reduziere danach die Hitze und lasse sie abgedeckt für 7-8 Minuten köcheln.

Nimm den Topf vom Herd und lasse die Hirse für 15 Minuten abgedeckt quellen. Lasse die Hirse danach gut abkühlen.

Schäle die Gurke und schneide sie in kleine Würfel. Wasche die Kräuter, entferne die Stiele und hacke sie klein. Spare dir ein paar Minzblätter zum Garnieren auf. Schneide den Ziegenkäse in kleine Stücke.

Gib alle Zutaten, auch die Hirse, in eine Schüssel und verrühre sie gründlich miteinander. Schmecke alles mit dem Zitronensaft, Öl, Salz und Pfeffer ab. Notizen Der Salat lässt sich super mit Kürbis-, Sonnenblumen- oder Pinienkernen ergänzen. Aber auch eine Handvoll Walnüsse sind ein passendes Topping am Ende der Zubereitung.

