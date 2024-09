Diese herzhafte Hirsesuppe mit Speck sorgt für gemütliche Abende

Wenn die Temperaturen fallen und der Wind um die Häuser pfeift, gibt es nichts Besseres als eine heiße Suppe. Heute stellen wir dir ein Rezept für ein Gericht vor, das für ein wohliges Gefühl im Bauch sorgt und dabei richtig gut schmeckt: Hirsesuppe mit knusprigem Speck. Sie ist herzhaft, sättigend und zudem einfach zuzubereiten. Los geht’s!

Hirsesuppe mit Speck: vergessenes Superfood

Hirse ist eine der ältesten Getreidesorten der Welt und galt früher als Grundnahrungsmittel. Lange Zeit war sie in Europa fast in Vergessenheit geraten, doch jetzt feiert sie ein verdientes Comeback. Schließlich ist Hirse nicht nur glutenfrei, sondern liefert auch unglaublich viele Nährstoffe. Sie ist reich an Eisen, Magnesium, Zink und Vitamin B. Gerade für Menschen mit einer Glutenunverträglichkeit ist Hirse eine ideale Alternative zu Weizen und Co.

Neben ihrem Nährstoffgehalt punktet Hirse auch durch ihre Vielseitigkeit. Du kannst sie als Beilage zu Fleisch- oder Gemüsegerichten, in Aufläufen oder eben als Hirsesuppe mit Speck genießen. Ihr milder, leicht nussiger Geschmack macht sie zu einem idealen Partner für kräftige Zutaten wie Fleisch.

Die Zubereitung unserer Hirsesuppe mit Speck ist unkompliziert. Zunächst solltest du die Hirse gründlich unter kaltem Wasser abspülen, damit die Bitterstoffe entfernt werden. Danach widmest du dich dem Speck. Lass ihn mit Zwiebeln und Knoblauch in der Pfanne brutzeln und gib eine gewürfelte Kartoffel und geschnittenen Lauch hinein. Nachdem das Gemüse kurz angeschwitzt wurde, fügst du die Hirse hinzu und röstest sie leicht an. Dieser Schritt verstärkt den nussigen Geschmack der Hirse. Anschließend gießt du das Ganze mit Gemüsebrühe auf und lässt alles rund 20 Minuten köcheln.

Zum Schluss verfeinerst du die Suppe mit Sahne und frischer Petersilie. Wenn du es lieber vegetarisch magst, kannst du den Speck einfach weglassen oder durch geräucherten Tofu ersetzen. Für alle anderen gilt: je knuspriger der Speck, desto besser!

Hirse kannst du auch süß und zum Frühstück vernaschen. Das geht wunderbar mit diesem Rezept für Hirsebrei mit Rosinen oder dem Hirsepudding mit Apfel. Und wie wäre es mit einer ganz klassischen Linsensuppe nach Omas Art?