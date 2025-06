Holunder Gin Sour: erfrischender Cocktail für warme Tage

Holunderblüten sind ein unverwechselbares Zeichen dafür, dass der Sommer vor der Tür steht. Mancherorts sieht man jetzt Menschen mit Korb und Schere ausgestattet durch Parks und Grünanlagen wandern und die duftenden Blüten sammeln, um daraus verschiedene Leckereien zuzubereiten. Auch für unseren Holunder Gin Sour spielt die Blüte des Holunderstrauchs eine entscheidende Rolle.

Erfrischender Cocktail für warme Tage: Holunder Gin Sour

Noch sind die Blüten des Holunders nicht verblüht und bieten eine tolle Gelegenheit, sie zu sammeln, um daraus Holunderblütensirup oder Hollerküchle zuzubereiten. Auch für unseren Holunder Gin Tonic ist der Holunderblütensirup die wichtigste Zutat. Schließlich sorgt der für den floralen Geschmack des Drinks. Den Sirup kannst du entweder selber machen oder ihn bereits fertig im Supermarkt kaufen.

Das Besondere an unserem Holunder Gin Sour: Er bringt einerseits eine Eleganz und gleichzeitig Frische in dein Cocktailglas. Perfekt also für laue Sommerabende. Möchtest du ihn probieren, dann brauchst du neben dem Sirup noch einen Gin (wähle am besten einen, der dir besonders gut schmeckt), frisch gepressten Zitronensaft, Eiswürfel und etwas Eiweiß für das schaumige Finish des Cocktails.

Du möchtest auf das Eiweiß als Haube auf dem Cocktail lieber verzichten? KeinProblem! Dann kannst du stattdessen auch 20 Milliliter Aquafaba verwenden. Das ist das Kochwasser der Kichererbsen und wird in Rezepten gern als veganer Eiersatz verwendet.

Der Vorteil: Beim Aufschlagen oder Schütteln im Cocktailshaker bildet Aquafaba eine Konsistenz, die an Eischnee erinnert. Kipp das Kichererbsenwasser beim Zubereiten von Kichererbsen das nächste Mal nicht weg, sondern verwende es einfach für die Zubereitung eines Holunder Gin Sours. Mit einem alkoholfreien Gin kannst du den Drink im Handumdrehen auch in eine Variante ohne Hochprozentiges verwandeln.

Ob zum Feierabend als Sundowner, auf einem Grillfest oder zum Anstoßen auf einen Geburtstag, der passende Cocktail (mit und ohne Alkohol) darf nicht fehlen. Wie wäre es dieses Jahr mal mit einem Erdbeer-Holunder-Spritz oder einen Rhabarber Sour. Auch ein Kirsch-Hugo bringt Abwechslung in dein Cocktailglas.

Holunder Gin Sour Judith keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Vorbereitungszeit 5 Minuten Min. Gesamtzeit 5 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 50 ml Gin

20 ml Holunderblütensirup online, zum Beispiel hier 🛒

20 ml frischer Zitronensaft

15 ml Eiweiß

Eiswürfel nach Geschmack

Holunderblüte für die Deko Zubereitung Stelle ein Glas im Kühlschrank kalt.

Fülle Gin, Holunderblütensirup, Zitronensaft und Eiweiß in einen Cocktailshaker.

Verschließe den Shaker und schüttle alle Zutaten für etwa 10–12 Sekunden kräftig durch.

Gib nun Eiswürfel in den Shaker und schüttle alles noch einmal für weitere 15 Sekunden.

Gieße den Cocktail durch ein Barsieb in das kalte Glas.

Dekoriere den Drink mit frischen Holunderblüten nach Geschmack und genieße ihn kalt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.