Den Frühling einfangen: So machst du Holunderblütensekt

Bei einem Gang durch den Park sind sie bereits zu entdecken: Überall an den Holunderbüschen beginnen die Blüten, aufzuplatzen. Ein süßer Duft zieht über die Wiesen und lädt dazu ein, mit einem kleinen Messer bewaffnet auf die Jagd nach den hübschen weißen Dolden zu gehen. Aus Holunderblüten lassen sich viele leckere Dinge zubereiten, ganz besonders lecker ist Holunderblütensekt. Hier ist das Rezept.

Holunderblütensekt: wilden Champagner selbst machen

Wer Lust auf einen sprudelnden Aperitif hat, greift oftmals zu einer Flasche Sekt, Crémant oder Cava. All diese Schaumweine sind lecker und haben zwei Dinge gemeinsam: Sie bestehen aus Trauben und es ist nicht einfach, sie selbst zu machen. Wie gut, dass es eine Möglichkeit gibt, aus einfachen Zutaten, die vor deiner Haustür wachsen, ebenfalls leckeren Sekt herzustellen.

Sobald die ersten Holunderblüten in den Parks aufgehen, gibt es für mich kein Halten mehr. Schnell habe ich einen Korb über dem Arm und ein kleines Kräutermesser in der Hand und zerkratze mir die Arme bei dem Versuch, die üppigsten Blüten zu sammeln. Ist mein Korb voll, setze ich direkt zwei Dinge an: Holunderblütensirup und Holunderblütensekt.

Für letzteren brauchst du zuallererst Holunderblüten, die du am besten an einem Ort sammelst, in dessen Nähe sich keine stark befahrene Straße befindet. Lege sie eine halbe Stunde auf ein Tuch, damit alle etwaig darin lebenden Insekten davonkrabbeln können. Wasche sie nicht, denn dabei büßen sie einiges an Geschmack ein. Außerdem leben auf den Blütenblättern wilde Hefen, welche die Fermentation in Gang bringen.

Zupfe die dicken Stiele ab und vermische die Blüten mit Zucker, Wasser und Zitronenscheiben in einem großen Glas. Rühre den Inhalt zwei Mal täglich um, damit sich kein Schimmel bildet. In dieser Zeit kann es sein, dass sich der Blütenstaub am Boden des Glases sammelt und Schlieren bildet. Das ist vollkommen normal.

Fülle den Holunderblütensekt danach in drucksichere Flaschen, beispielsweise solche mit Bügelverschluss und lass sie an einem dunklen Ort zum Gären stehen. Nach etwa zwei Wochen kannst du die ersten Flaschen öffnen. Stelle sie am besten vorher in den Kühlschrank, damit sie nicht überlaufen. Dann heißt es nur noch: Eiswürfel rein und Prost!

Holunderblütensekt Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Wartezeit 16 Tage d Gesamtzeit 16 Tage d 15 Minuten Min. Portionen 3 Liter Kochutensilien (z.B. diese hier 🛒 Flaschen mit Bügelverschluss Zutaten 1x 2x 3x 15 Holunderblütendolden

3 l Wasser

500 g Zucker

3 EL Zitronensaft

1 Bio-Zitrone Zubereitung Befreie die Holunderblütendolden von Schmutz und lege sie 30 Minuten auf ein Tuch, damit die Insekten entfliehen können.

Schüttele die Dolden ab und zupfe die Blüten von den dicken Stängeln ab.

Vermische das Wasser mit dem Zucker und Zitronensaft in einem großen Einmachglas oder einem Topf und rühre, bis sich der Zucker gelöst hat.

Schneide die Zitrone in Scheiben und füge sie zusammen mit den Blüten dem Zuckerwasser hinzu.

Decke das Glas mit einem Tuch und einem Gummiband ab und stelle es an einen nicht zu warmen, dunklen Ort.

Lass das Ganze 2 Tage stehen, rühre dabei 2-3 Mal täglich gut um.

Seihe die Blüten und die Zitrone ab und fülle die Flüssigkeit in sterilisierte Flaschen.

Verschließe die Flaschen gut und lass sie an einem nicht zu warmen Ort (ca. 20 °C) für 2 Wochen stehen. Nun kannst du den Holunderblütensekt genießen oder ihn bis zu zwei Monate lang gören lassen.

