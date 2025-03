Honig-Rosmarin-Butter: ein Aufstrich, der vieles kann

Manche Dinge klingen so einfach, dass man sie fast unterschätzt – bis man sie probiert. Genau so etwas ist unsere Honig-Rosmarin-Butter. Sie ist ein wahrer Alleskönner: schnell und einfach zubereitet, vielseitig einsetzbar und passt zu so gut wie allem. Ob geschmolzen über einem saftigen Steak, als Brotaufstrich der besonderen oder als geheime Zutat in Ofengemüse, wir können gar nicht genug von ihr bekommen.

So einfach bereitest du Honig-Rosmarin-Butter zu

Honig und Butter zusammen sind eine fast unschlagbare Kombi. Aber ich sage nur „fast“. Denn noch besser wird sie nur, wenn sie noch ein wenig verfeinert wird. Mit was, fragst du dich? Na, mit Rosmarin! Denn dieses mediterrane Kraut hat einen intensiven, leicht harzigen Geschmack, der zusammen mit süßem Honig eine wahrhaft himmlische Kombination bildet.

Die Zubereitung von Honig-Rosmarin-Butter ist nahezu verführerisch einfach. Beginne damit, raumtemperierte Butter mit einem Handrührgerät aufzuschlagen, bis sie hell und cremig ist. Dann lässt du etwas flüssigen Honig einfließen, eine Prise Salz und natürlich gehackten Rosmarin. Fertig ist sie schon. Nun kannst du sie in eine saubere Dose abfüllen und im Kühlschrank über mehrere Wochen aufheben.

Doch so lange wird sie sich gar nicht halten. Denn Honig-Rosmarin-Butter ist so wandelbar, dass du gar nicht wissen wirst, wo du anfangen sollst. Sie auf würzigem Fleisch schmelzen lassen? Ein frischgebackenes Baguette damit bestreichen? Oder doch lieber einen Kuchen damit verfeinern? All das schmeckt himmlisch – und damit hören die Möglichkeiten noch lange nicht auf! Mach eine Polenta damit extra cremig oder serviere die Butter zu Ofengemüse (ein echter Geheimtipp). Sie ist auch ein wahrer Hit bei jedem Mitbring-Buffet. Einfach nur lecker!

Butter ist eine unserer liebsten Zutaten, doch nicht nur das – sie schmeckt auch einfach auf frischem Brot hervorragend. Probiere doch mal unsere Knoblauch-Parmesan-Butter, eine Bärlauchbutter oder den Klassiker, Kräuterbutter, in der selbstgemachten Variante.

