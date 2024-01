Im Sommer kam man am Aperol Spritz nicht vorbei. Er war der Renner in jeder Bar und egal, wo man hinschaute, fast jeder schlürfte ein Glas des orangefarbenen Cocktails. Doch wir wollen auch im Winter nicht auf das Trendgetränk verzichten und probieren heute das Rezept für Hot Aperol. Vergiss den üblichen Glühwein oder den heiß geliebten Punsch – jetzt ist der Star des Winters an der Reihe!

Hot Aperol: perfekt für kalte Tage

Aperol, ein italienischer Bitterlikör, wurde erstmals 1919 von den Brüdern Luigi und Silvio Barbieri in Padua hergestellt. Das Getränk wurde schnell populär und ist heute eine der bekanntesten italienischen Aperitif-Marken weltweit. In Kombination mit Prosecco oder Weißwein und Mineralwasser entstand im Laufe der Zeit der sogenannte Aperol Spritz, der aus den Bars heute nicht mehr wegzudenken ist.

Weil die Menschen aber auch an kalten Tagen nicht auf ihren Lieblingscocktail verzichten wollten, haben sie den Sommerdrink einfach wintertauglich gemacht. Der Hot Aperol ist die moderne Interpretation des Cocktails und besonders in den Bars und Restaurants in Ski- und Bergregionen beliebt.

Ein typischer Hot Aperol besteht aus Aperol, der für seine leuchtend orange Farbe und seinen einzigartigen Geschmack bekannt ist, Weißwein und Apfelsaft. Zusätzlich können Gewürze wie Zimtstangen oder Sternanis hinzugefügt werden, um dem Getränk eine winterlichere Note zu verleihen.

Es gibt auch die Möglichkeit, ihn alkoholfrei zuzubereiten, indem man den Weißwein durch hellen Trauben- oder Birnensaft ersetzt.

Na dann, prost! Genieße den bitter-süßen Geschmack bei einem Gläschen Hot Aperol.

Wir haben noch ein paar Geheimtipps für leckere Winter-Cocktails für dich. Entdecke unser Rezept für heiße Piña Colada oder Hot Limoncello. Auch der heiße Whisky-Cocktail Hot Toddy ist unverschämt lecker und perfekt für kalte Tage.