Hot-Dog-Auflauf: Dieses Ofengericht ist genial!

Dass Aufläufe köstlich sind, müssen wir dir nicht zweimal sagen. Denn welches Gericht wird nicht noch besser, wenn es mit Käse überbacken ist? Heute möchten wir dir eine besonders leckere Variante des Auflaufs vorstellen: den Hot-Dog-Auflauf. Er kombiniert zwei unserer Lieblingsgerichte und zaubert im Handumdrehen ein herrliches Abendessen.

Hot-Dog-Auflauf: zwei Gerichte in Einem

Jeder Besuch bei einem schwedischen Möbelriesen ist aus einem Grund ein Highlight: Am Ende eines langen Einkaufsmarsches gibt es Hot Dogs! Mit süß-sauren Gewürzgurken und knusprigen Röstzwiebeln beladen und in Snacksoße getränkt ist dieses einfach jedes Mal wieder lecker. Wir haben uns gefragt, wie man diese kulinarischen Meisterwerke noch besser machen kann und kamen schnell zu dem Schluss: Wir machen einen Auflauf aus ihnen! So entstand der Hot-Dog-Auflauf, und er könnte kaum köstlicher sein.

Für die Zubereitung des Hot-Dog-Auflaufs brauchst du nicht viel – klassische Zutaten für Hot Dogs, Käse und eine Soße. Diese besteht aus Sahne, die wir mit etwas Ketchup und Senf verfeinern. Das klingt erstmal ungewohnt, aber schmeckt wie die leckerste Snacksoße!

Du kannst deinen Hot-Dog-Auflauf nach Belieben anpassen, indem du verschiedene Arten von Würstchen, Soßen und Toppings verwendest. Von klassischen Hot Dogs bis hin zu pflanzlichen Varianten gibt es unzählige Möglichkeiten, deiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Du hast noch Kartoffeln vom Vortrag übrig? Diese lassen sich wunderbar verarbeiten. Bestreue den Auflauf, wenn du magst, nach dem Backen mit Röstzwiebeln.

Hot Dogs sind an sich ein tolles Fingerfood, das aber unheimlich vielseitig zubereitet werden kann. Probiere eines der vier Fingerfood-Varianten mit Hot Dogs. Auch unsere Hot Dog Pasta ist ein leckeres, einfaches Abendessen. Kein Hot Dog ist komplett ohne die richtige Soße, daher mische noch schnell unsere Hot-Dog-Soße zusammen. Die schmeckt bestimmt ebenfalls gut zum Hot-Dog-Auflauf!