Für Feinschmecker mit wenig Zeit: Probiere das Hüttenkäse-Lachs-Omelett

Dieses Rezept ist für alle Sportler, Protein-Fans, Fisch-Liebhaber und Menschen, die ein herzhaftes Frühstück mögen. Unser Hüttenkäse-Lachs-Omelett schmeckt cremig, würzig und frisch zugleich. Damit startest du bestimmt gut in den Tag, bleibst lange satt und energiegeladen. Hier gibt’s das Rezept!

Rezept für Hüttenkäse-Lachs-Omelett: proteinreich und schnell fertig

Die Eier sind fluffig, aber nicht trocken, eine perfekte Grundlage, um den cremigen Hüttenkäse und den würzigen Räucherlachs richtig zur Geltung zu bringen. Der feine Hauch von Schnittlauch sorgt dabei für eine leichte Frische. Was will man mehr?

Für mich klingt das nach einem perfekten Frühstück. Ganz gleich, ob du dir das Hüttenkäse-Lachs-Omelett zum Brunch oder unter der Woche gönnst, es schmeckt immer lecker. Das Beste: Es kommt mit wenigen Zutaten aus, ist fix zubereitet und liefert dir eine Vielzahl an guten Nährstoffen, allen voran Omega-3-Fettsäuren und Proteine.

Für das Omelett verquirlst du zuerst Eier in einer Schüssel und würzt sie mit Salz und Pfeffer. Anschließend würfelst du eine Tomate klein und schneidest auch den Lachs in kleine Stücke. Brate die Tomaten kurz in der Pfanne an, bevor du die Ei-Masse dazugibst und alles stocken lässt. Dann kannst du auch schon Hüttenkäse, Lachs und Schnittlauch obendrauf streuen, alles zuklappen und nochmal kurz weiterbraten. Et voilà, fertig ist dein Frühstück!

Am besten genießt du dein Hüttenkäse-Lachs-Omelett mit einem Stück knusprigem Sauerteigbrot. Etwas Avocado-Creme passt ebenfalls hervorragend als Ergänzung dazu. Lass es dir schmecken!

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Auf Leckerschmecker findest du noch weitere Omelette-Rezepte. Zaubere dir demnächst mal ein französisches Käse-Omelett oder ein Omelett mit Pilzen. Dieses Rezept für Omelette mit Zucchini und Ziegenkäse schmeckt ebenso köstlich. Natürlich kannst du auch unseren Koch-Bot nach weiteren Ideen fragen.

Hüttenkäse-Lachs-Omelett Olivia 3.88 ( 31 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 15 Minuten Min. Gesamtzeit 15 Minuten Min. Portionen 1 Zutaten 1x 2x 3x 1 kleine Tomate optional

50 g Räucherlachs

2 Eier

Salz und Pfeffer nach Geschmack

1 TL Olivenöl

50 g Hüttenkäse

1 EL Schnittlauch gehackt

1 Prise Chili-Flocken optional

Etwas frischer Dill zum Garnieren (optional) Zubereitung Wasche und schneide die Tomate in kleine Würfel. Schneide den Räucherlachs ebenfalls in kleine Stücke

Verquirle die Eier in einer Schüssel 🛒 und würze sie mit Salz und Pfeffer.

Erhitze das Olivenöl in einer Pfanne und brate die Tomatenwürfel darin kurz an.

Gieße die Eiermasse über die Tomaten und lass sie bei mittlerer Hitze stocken.

Verteile den Hüttenkäse und den in kleine Stücke geschnittenen Räucherlachs auf dem Omelett.

Bestreue das Ganze mit gehacktem Schnittlauch.

Klappe das Omelett vorsichtig zusammen und lasse es noch 1-2 Minuten garen.

Serviere das Omelett und gib auf Wunsch eine Prise Chili-Flocken und etwas frischen Dill darüber.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.