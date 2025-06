Diese Hüttenkäse-Pfannkuchen schmecken soo gut!

Sechs Zutaten und 20 Minuten Zeit – mehr braucht es nicht für diese köstlichen Hüttenkäse-Pfannkuchen. Sie sind außen knusprig und innen zart schmelzend. Perfekt dazu: ein schnell angerührter Kräuterdip. Ich liebe dieses Frühstück und kann es gar nicht erwarten, dir mein Rezept zu verraten. Also pass gut auf und dann ran an den Herd!

Hüttenkäse-Pfannkuchen: Besser geht’s wirklich nicht!

Wer mich kennt, weiß: Für ein gutes Frühstück würde ich vieles tun. Zum Beispiel schon am Abend vorher das Essen vorbereiten. Doch warte! Bevor du jetzt wegklickst: Diese Hüttenkäse-Pfannkuchen sind keines dieser Frühstücke, die viel Zeit, zahllose Handgriffe und ausgefallene Produkte brauchen. Im Gegenteil: Sie sind überraschend schnell fertig und benötigen nur sechs Zutaten. Dafür ist ihr Geschmack absolut überzeugend. Seit ich ihr Rezept zum ersten Mal ausprobiert habe, stehen die schnellen Pfannkuchen mindestens ein Mal die Woche auf meinem Tisch.

Hüttenkäse-Pfannkuchen bestehen größtenteils aus einer bestimmten Zutat: Hüttenkäse. Dieser spielt in meinem Leben schon lange eine Rolle. Schon als Kind liebte ich die Textur vom „körnigen Frischkäse“, wie er in meiner Familie hieß und aß ihn auch gerne mal pur. Seine gesundheitlichen Vorteile lernte ich erst später kennen. Das Milchprodukt enthält nämlich nur wenig Fett und kaum Kohlenhydrate – dafür aber massig Proteine. Besonders bei Sporttreibenden ist er daher sehr beliebt. Nun ja, ich muss zugeben: Wirkliches Fitness-Food sind unsere Pfannkuchen nicht. Aber dafür machen sie rundum glücklich und verhelfen zu einem gut gelaunten Start in den Tag. Und das ist schon mal viel wert, oder?

Die Leckerschmecker-Wochenkarte – unser Newsletter Jeden Freitag versorgen wir dich mit leckeren Ideen für die kommende Woche. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Du kannst Hüttenkäse-Pfannkuchen hervorragend pur vernaschen, noch besser schmecken sie aber mit einem fix zusammengerührten Kräuterdip. Und so geht’s: Vermische etwas Quark mit Joghurt und hacke eine Menge Kräuter deiner Wahl. Dill, Petersilie, Schnittlauch, wonach auch immer dir der Sinn steht, alles geht. Dazu einen Spritzer Zitronensaft, etwas Salz und Pfeffer, umgerührt und fertig ist der perfekte Dip!

Pfannkuchen zum Frühstück sind einfach genial. Süßkartoffel-Pancakes haben es uns besonders angetan, genau wie Joghurt-Zitronen-Pancakes. Aber auch deftig vernaschen wir sie gern, so wie diese Kräuter-Pancakes mit Räucherlachs. Mmh!

Hüttenkäse-Pfannkuchen Nele 4.04 ( 77 Bewertungen) Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 30 Minuten Min. Gesamtzeit 30 Minuten Min. Portionen 8 Zutaten 1x 2x 3x 400 g Hüttenkäse

4 Eier

125 g Mehl

2 TL Backpulver gestrichen

1 Prise Salz

50 g Parmesan gerieben

Öl zum Anbraten Zubereitung Gib den Hüttenkäse in eine Schüssel und füge nach und nach die anderen Zutaten hinzu. Rühre zwischen den einzelnen Zugaben jeweils kurz durch.

Erhitze etwas Öl in einer beschichteten Pfanne 🛒 und gib den Pfannkuchenteig hinein. Pro Durchgang müsstest du vier Stück gleichzeitig braten können.

Brate die Pfannkuchen von beiden Seiten folgbraun. Notizen Für ein besonders leckeres Ergebnis kannst du noch 1 EL gehackten Dill in den Pfannkuchenteig geben.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.