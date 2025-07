Hüttenkäsetaler: 20-Minuten Low-Carb-Snack

Erhitze Öl in einer großen Pfanne. Verteile die Teighäufchen in der Pfanne und drücke sie mit einem Löffel leicht flach. Brate die Taler von beiden Seiten jeweils 7 Minuten an. Falls die Pfanne nicht groß genug ist für alle 10 Hüttenkäsetaler, brate die Teighäufchen einfach nacheinander und halte sie im vorgeheizten Backofen warm.