Der perfekte Iced Latte für Instagram: Matcha und Lavendel vereint

Bist du bereit für deinen neuen Lieblings-Sommerdrink? Dann schnapp dir ein paar Eiswürfel, dein Matcha-Pulver sowie ein bisschen Lavendel-Sirup und los geht’s! Wir zaubern heute einen Iced-Lavendel-Matcha-Latte.

So klappt der Iced-Lavendel-Matcha-Latte von Starbucks auch zu Hause

Mein Social-Media-Feed ist nur noch voll mit allerlei fancy Latte-Kreationen. Einen regelrechten Hype erfährt aktuell der Matcha Latte. Es gibt ihn in allen möglichen Variationen und jeden Tag scheinen zehn neue dazuzukommen. Beim letzten Scrollen auf Instagram stach mir ein Getränk ganz besonders ins Auge: der Iced-Lavendel-Matcha-Latte.

Ich persönlich bin ein großer Fan von Lavendel. Ganz gleich, ob in Körperpflegeprodukten, als Tee, Kopfkissen-Spray oder im Gebäck. Warum also nicht auch in Getränken? Vor allem das Zusammenspiel aus den herben Noten des Matcha in Verbindung mit der zarten Blumigkeit des Lavendels stellte ich mir besonders spannend vor.

Was diesen Drink außerdem so besonders macht: Er spricht mehrere Sinne gleichzeitig an. Das Aroma des Lavendels sorgt für einen kleinen Wohlfühlmoment, bevor du überhaupt einen Schluck nimmst. Die grüne Farbe des Matchas und das zarte Lila des Cold Foams machen jedes Glas zu einem Hingucker. Und der Geschmack ist voller Kontraste: himmlisch cremig, floral-süß, eine feine grüne Bitterkeit – alles perfekt balanciert.

Matcha ist jedoch weit mehr als der grüne Star auf Instagram. Anders als Kaffee gibt dir Matcha dank seines natürlichen Koffeins (Teein) ein anhaltendes Energie-High ohne den gefürchteten „Crash“ danach. Der Grund? Die enthaltenen Antioxidantien und Aminosäuren (vor allem L-Theanin) sorgen dafür, dass das Koffein langsam und gleichmäßig wirken kann, anstatt dich plötzlich in den Wach-Modus zu katapultieren. Ergebnis: Du fühlst dich fokussiert und wach, aber nicht aufgedreht.

Bei Leckerschmecker findest du noch viele weitere Rezepte, die für Starbucks-Feeling in deiner heimischen Küche sorgen. Probiere zum Beispiel einen Iced-Mango-Matcha-Latte, der in Social Media gerade in aller Munde ist. Ebenso für eine fruchtig-herbe Abkühlung sorgt der Iced-Blueberry-Matcha-Latte. Und wenn du auf die Kombi aus floral und fruchtig abfährst, könnte dieser Himbeer-Hibiskus-Iced-Latte einen Versuch wert sein. Viel Spaß beim Nachmachen!

Iced-Lavendel-Matcha-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (online erhältlich, z.B. dieses hier 🛒 1 Matcha-Set

(z.B. diesen hier 🛒 1 Milchaufschäumer Zutaten 1x 2x 3x Für den Matcha Latte: 1 TL Matcha-Pulver z.B. dieses hier 🛒

60 ml warmes Wasser ca. 80 °C, nicht kochend

Eiswürfel

250 ml Milch nach Wahl Für den Lavendel-Cold-Foam: 75 ml Milch kalt

25 ml Sahne

1 TL Lavendel-Sirup z.B. diese hier 🛒

1/2 TL lila Lebensmittelfarbe z.B. diese hier 🛒 Außerdem: essbare getrocknete Lavendelblüten zur Dekoration, online erhältlich, z.B. hier 🛒 Zubereitung Siebe den Matcha in eine Schüssel oder Tasse, um Klümpchen zu vermeiden. Gieße das warme Wasser hinzu und rühre den Matcha mit einem Bambusbesen oder einem kleinen Schneebesen, bis sich das Pulver vollständig aufgelöst hat und eine leicht schaumige Konsistenz entsteht.

Fülle ein großes Glas zur Hälfte mit Eiswürfeln. Gieße die Milch über die Eiswürfel und gib anschließend den vorbereiteten Matcha hinzu. Rühre das Ganze gut um.

Gib für den kalten Milchschaum die kalte Milch und die Sahne in einen Milchaufschäumer. Füge den Lavendel-Sirup und die lila Lebensmittelfarbe hinzu. Schäume die Mischung auf, bis sie luftig und cremig ist.

Löffle den Lavendel Cold Foam vorsichtig auf deinen Matcha Latte, sodass sich eine Schicht auf dem Getränk bildet.

Streue optional ein paar essbare getrocknete Lavendelblüten auf den Cold Foam, um dem Getränk das gewisse Extra zu verleihen.

