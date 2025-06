Mach deinen Sommer frischer: Matcha trifft Mango

Sommer, Sonne … und ein Drink, der perfekt dazu passt: Unten fruchtiges Mango-Püree, darüber eisgekühlte Milch, abgerundet mit einem Schuss grünem Power-Tee. Klingt wie dein neues Lieblingsgetränk? Probiere jetzt das Rezept!

So bereitest du den Iced-Mango-Matcha-Latte zu

Dieser Sommer gehört dem Matcha! Und zwar in allen köstlichen Variationen. Vor allem erfrischende Latte-Rezepte mit dem grünen Pulver haben es uns angetan. Damit sind wir lange nicht allein. Auch auf Social Media begegnet einem der Iced-Mango-Matcha-Latte immer häufiger. Zurecht! Die Kombination aus fruchtig-süß, cremig und leicht herb schmeckt einfach fantastisch. Und was der Barista ums Eck kann, können wir schon lange. Heute zeigen wir dir, wie du den Drink selbst machen kannst.

Die Zubereitung ist denkbar einfach. Du musst dafür nur ein bisschen frische oder tiefgefrorene Mango zu einem Püree pürieren. Dieses gibst du dann in ein Glas. Am besten verteilst du auch etwas davon unten an der Innenseite des Glases. So entsteht später der schöne Farbverlauf beim Eingießen.

Als nächstes füllst du das Glas circa ein Drittel mit Eiswürfeln auf, bevor du die Milch dazugibst. Wir haben uns in diesem Rezept für eine Mischung aus Kokosmilch und normaler Milch entschieden. Lecker schmeckt der Iced-Mango-Matcha-Latte aber auch mit Hafer- oder Mandelmilch.

Zuletzt bereitest du noch den Matcha zu. Sobald er fertig angerührt ist, gießt du den Rest damit auf. Wenn du magst, kannst du deinen Drink noch mit ein bis zwei frischen Mangostücken toppen. Fertig ist dein Matcha-Kunstwerk! Fröhliches Schlürfen!

Gewinne eins von vier Meal-Prep-Paketen! Deine Leckerschmecker-Rezepte einfach vorkochen, abfüllen und unterwegs genießen. Hier geht´s zum Gewinnspiel!

Wenn du nicht genug von leckeren Matcha-Kreationen kriegen kannst, dann sind unsere Rezepte für Erdbeer-Matcha-Latte und Banana-Pudding-Matcha ganz sicher auch etwas für dich. Oder probiere doch mal diesen Matcha-Limetten-Eistee aus. Auf der Suche nach weiterer Inspiration? Dann frag gerne unseren Koch-Bot!

Iced-Mango-Matcha-Latte Olivia keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 10 Minuten Min. Gesamtzeit 10 Minuten Min. Portionen 1 Kochutensilien (z.B. dieses hier 🛒 1 Matcha-Set Zutaten 1x 2x 3x 150 g Mango frisch oder tiefgefroren plus optional etwas mehr zum Garnieren

1 TL Agavendicksaft optional

Eiswürfel

100 ml Kokosmilch

100 ml kalte Milch nach Wahl

1 TL Matcha-Pulver z.B. dieses hier 🛒

50 ml heißes Wasser Zubereitung Gib die Mango mit etwas Agavendicksaft in den Mixer und püriere sie zu einem glatten Püree.

Gib das Mango-Püree direkt in ein großes Glas und verstreiche es auch ein bisschen an der Innenseite des Glases. Das sorgt später für den schönen Farbverlauf.

Füge Eiswürfel hinzu.

Mische die Kokosmilch und Milch zusammen und verrühre sie gut miteinander. Gieße die Mischung vorsichtig ins Glas.

Siebe das Matcha-Pulver in eine kleine Schale, um Klümpchen zu vermeiden und schäume das Ganze mit Hilfe eines Matcha-Besens mit dem heißen Wasser auf.

Gieße das Glas mit dem aufgeschäumten Matcha langsam auf. Garniere nach Belieben mit einigen Stücken frischer Mango.

Genieße den Drink eisgekühlt.

Die mit einem Einkaufswagen 🛒 gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn du auf so einen Affiliate-Link klickst und über diesen Link einkaufst, erhält die FUNKE Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für dich als Nutzer*in verändert sich der Preis nicht, es entstehen für dich keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, dir hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.