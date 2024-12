Frühstück wie in Indien: So machst du Bhurji

Du liebst Rührei, aber der pure Geschmack ist dir morgens manchmal einfach zu langweilig? Dann kommt hier die Lösung, denn Bhurji ist das perfekte Frühstück für alle, die schon morgens ordentlich Geschmack genießen wollen. Das indische Rührei beinhaltet Zwiebeln, Knoblauch und aromatische Gewürze und macht satt und glücklich. Hier ist unser Rezept.

Bhurji: indisches Rührei mit Gewürzen

Besonders nach einer langen Nacht gibt es manchmal nichts, was einen besser auf die Beine bringt als ein richtig deftiges Frühstück. Kein Wunder, dass jede Kultur ihre Variante davon hat – schau dir nur zum Beispiel mal den Strammen Max an. Na, woher hat der wohl seinen Namen? Aber darum geht es hier gar nicht, denn wir schauen uns Bhurji, indisches Rührei, an.

Bhurji stammt von dem Gericht Akuri ab, einer Eierspeise der Parsi-Küche, der Küche der aus dem ehemaligen Persien nach Indien Eingewanderten. Auf Hindi bedeutet der Name bhurji „verrührt“, das bezeichnet also vor allem erstmal die Kochtechnik. Diese ähnelt dem Rührei der westlichen Küche, denn auch beim indischen Rührei werden die Eier gekocht, bis sie nicht mehr sämig sind. Hier beginnen jedoch die Unterschiede. Neben Eiern beinhaltet dieses Gericht außerdem Kumin, Curryblätter, Zwiebeln, Knoblauch, Ingwer und grünen Chili. Eine hübsche gelbe Farbe bekommt das Ei von einer Prise Kurkuma. Du kannst obendrein Paprika oder Tomaten untermischen. Das Ergebnis: ein saftiges, geschmacksintensives Rührei, das garantiert gute Laune macht.

Übrigens kannst du Bhurji auch mit Käse zubereiten. Dabei verzichtest du komplett auf die Eier und verwendest stattdessen Paneer, den indischen Frischkäse, der beim Erhitzen nicht schmilzt. Dabei ergibt sich weniger ein Frühstücksgericht als vielmehr ein würziges Curry, das zum Mittag- oder Abendessen hervorragend mit Reis schmeckt.

Serviere Bhurji mit frischem Weißbrot oder auch indischen Fladenbroten wie Chapati. Gönn dir etwas Gutes und bereite deinen Lieben dieses indische Rührei zu!

Rührei kennt keine Limits, die Eierspeise ist vielseitig zuzubereiten. Französisches Rührei ist beispielsweise besonders cremig. Menemen ist ein türkisches Rührei mit Paprika. Und Strapatsada ist der Name von einem griechischen Rührei mit Feta.