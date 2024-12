Kein Weihnachten ohne amerikanische Ingwerplätzchen

Bei der scheinbar endlosen Anzahl an Plätzchenrezepten ist es oft gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, welche man backen möchte. Eine Sorte, die auf unserem Plätzchenteller aber auf keinen Fall fehlen darf, sind amerikanische Ingwerplätzchen. Die schmecken süß und scharf zugleich und bringen so ordentlich Würze in die Adventszeit. Hier ist das Rezept.

So backst du würzige Ingwerplätzchen

Ingwer ist als Gewürz ein fester Bestandteil in der Weihnachtsbäckerei. Meist wird er dort in getrockneter Pulverform in verschiedenen süßen Rezepten verwendet. Aber hast du schon mal mit frischem Ingwer gebacken? Der gehört nämlich unbedingt in diese amerikanischen Ingwerplätzchen und verleiht ihnen so eine würzige Note. Was in diesem besonderen Gebäck ebenfalls nicht fehlen darf: Melasse, Gewürznelken, brauner Zucker und gemahlener Ingwer.

Melasse ist ein dunkelbrauner, zähflüssiger Zuckersirup, der bei der Produktion von Zucker entsteht. Er ist eine beliebte Backzutat und verleiht unseren Ingwerplätzchen ihre typische Farbe. Melasse findest du in Supermärkten oder in Bio-Märkten.

Natürlich haben die Plätzchen auch einen eigenen kulinarischen Ehrentag. Am 1. Juli feiert man in den USA den nationalen Ingwerplätzchen-Tag. Warum der gerade mitten im Sommer begangen wird, ist allerdings nicht überliefert. Fest steht aber, dass es wohl englische Einwanderer waren, die das Rezept für Ingwerplätzchen mit in die USA brachten. Die amerikanische Variante der Plätzchen ähnelt in der Form typischen Cookies, während die englischen Kekse eher klein sind.

Für die Kekse rührst du einen schnellen Teig aus Butter und Zucker an, dem du noch ein Ei und frisch geriebenen Ingwer hinzufügst. Separat vermischst du in einer Schüssel Mehl, Backpulver, Natron, gemahlenen Ingwer, Zimt, Nelken und Salz miteinander. Rühre die trockenen Zutaten unter die Butter-Ei-Mischung und verknete alles zu einem glatten Teig. Der muss nun eine halbe Stunde im Kühlschrank ruhen. Anschließend formst du aus dem Teig kleine Kugeln, die du auf ein Backblech mit Backpapier setzt, leicht flach andrückst und im Ofen für zehn bis zwölf Minuten backst. Lass die Ingwerplätzchen vor dem Naschen noch gut abkühlen und bewahre sie in einer Dose auf, damit sie frisch bleiben.

