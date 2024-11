Iranische Bohnenpfanne mit gestockten Eiern: lecker, günstig und gesund

Diese iranische Bohnenpfanne namens Baghali Ghatogh ist ein traditionelles Gericht aus dem Norden des Irans, genauer gesagt aus der Region Gilan am Kaspischen Meer. Trotz der weiten Herkunft ist dieses Gericht ein toller Alltagsbegleiter in deutschen Gefilden, denn es ist einfach und schnell zubereitet. Die Zutaten, vor allem weiße Bohnen und Eier, hast du sicher schon zu Hause. Bereite mit uns diese gesunde und leckere Köstlichkeit zu!

Baghali Ghatogh ist eine herzhafte iranische Bohnenpfanne, bei der weiße Bohnen mit frischem Dill und Eiern kombiniert werden. Diese Mischung ist nicht nur sättigend, sondern auch eine echte Nährstoffbombe. Die weiße Bohne, die in Persien „Baghali“ genannt wird, ist reich an pflanzlichem Eiweiß und Ballaststoffen. Der Dill verleiht dem Ganzen nicht nur ein leckeres Aroma, sondern liefert auch Vitamin C, Antioxidantien und entzündungshemmende Stoffe.

Baghali Ghatogh stammt ursprünglich aus einer Region, die für ihre ausgeprägte Vegetarier- und Fischküche bekannt ist. In Nordiran serviert man es oft mit frischem Fladenbrot oder Reis und genießt es in geselliger Runde. Man könnte annehmen, dass ein traditionelles Gericht aus dem fernen Iran etwas aufwändig in der Zubereitung ist, aber das Gegenteil ist der Fall. Baghali Ghatogh ist einfach und in etwa 30 Minuten zubereitet.

Diese Einfachheit macht die iranische Bohnenpfanne ideal für die Alltagsküche. Wenn du abends nach einem langen Tag schnell etwas Warmes und Nahrhaftes auf dem Tisch haben möchtest, ist dieses Gericht eine hervorragende Wahl. Es lässt sich gut an deine Vorlieben anpassen – du kannst mehr oder weniger Dill hinzufügen oder die Eier kürzer oder länger kochen, je nachdem, ob du das Eigelb lieber flüssig oder fest magst.

Ein ähnliches Gericht hat die nordafrikanische Küche zu bieten: Shakshuka mit pochierten Eiern in Tomatensoße und Feta. Auch in Italien isst man dieses Gericht gern. Dort heißt es Eier im Fegefeuer – Parmesan darf natürlich nicht fehlen. Iranisch inspiriert ist auch dieses wunderbare Rezept: Huhn mit Pflaumen! Dabei sorgt Safran für ein besonders unwiderstehliches Aroma.