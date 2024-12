Irish Hot Chocolate? Davon trinken wir gleich zwei

Irish Coffee ist schon beinahe berüchtigt. Vermutlich gibt es nur wenige, die das Kaffeegetränk nicht kennen, das mit flambiertem Whiskey abgeschmeckt wird. Aber hast du schon mal von Irish Hot Chocolate gehört? Die überzeugt durch einen wunderbar malzigen Geschmack und ein kräftiger Schuss Whiskey darf natürlich auch nicht fehlen.

Kakao mit Whiskey und Guinness: das ist Irish Hot Chocolate

Irland ist für zwei Getränke bekannt wie kaum ein anderes Land: Guinness und Whiskey. Guinness ist eines der Biere, die weltweit den höchsten Wiedererkennungswert haben. Das Bier fällt durch seine dunkle Farbe und die stabile weiße Schaumkrone sofort ins Auge. Es besitzt einen kräftig-malzigen Geschmack, der sich nicht nur als Getränk gut macht, sondern auch in der Küche gern verwendet wird.

Guinness-Kuchen, Guinness-Soßen und Guinness-Brot sind alles mögliche Zubereitungsarten für das Bier. Doch auch in dieser Irish Hot Chocolate findet das Getränk eine Verwendung. Wir kochen einen Sirup daraus, den wir dann in heiße Schokolade einrühren. Das verleiht dem Kakao nicht nur eine herrliche Tiefe, sondern auch eine malzige Note.

Natürlich darf ein ordentlicher Schuss irischer Whiskey🛒 bei der Irish Hot Chocolate nicht fehlen. Dieser sorgt dafür, dass das Getränk von innen so richtig schön warm macht. Besonders an kalten, grauen Tagen ist eine irische heiße Schokolade ein richtige Stimmungsaufheller. Wusstest du übrigens, dass das Wort „Whiskey“ vom irischen uisce beatha abgeleitet wird? Das bedeutet so viel wie „Wasser des Lebens“. Mehr braucht es nicht, um sich der kulturellen Bedeutung des Schnapses für die irische Bevölkerung bewusst zu werden.

Hast du also schlechte Laune oder bist komplett durchgefroren, gönne dir eine Tasse Irish Hot Chocolate! Die wird dich sicher glücklich machen. Steht dir danach der Sinn nach weiteren Heißgetränken, probiere doch auch mal diesen After-Eight-Punsch, der mit einer sanften Minz-Schokoladen-Note überzeugt. Magst du es lieber fruchtig, ist bestimmt ein Quittenpunsch etwas für dich und möchtest du keinen Alkohol trinken, ist mit Sicherheit dieser London Fog Latte etwas für dich.

Irish Hot Chocolate Nele keine Bewertungen Rezept drucken Rezept pinnen Zubereitungszeit 20 Minuten Min. Gesamtzeit 20 Minuten Min. Portionen 4 Zutaten 1x 2x 3x 440 ml Guinness eine Dose

2 EL Zucker nach Geschmack

500 ml Milch

100 g Schokolade

80 ml irischer Whiskey Zubereitung Koche das Guinness mit dem Zucker auf und lass es um etwa die Hälfte einreduzieren.

Erhitze auch die Milch, bis sie dampft, aber nicht kocht. Nimm etwa 100 ml ab und schäume sie auf.

Reibe etwa 2 EL der Schokolade zu feinen Raspeln und stelle diese beiseite. Zerbrich die restliche Schokolade in kleine Stücke und rühre sie in den heißen Sirup ein, sodass sie schmilzt. Vermische dann Sirup und Milch. Rühre den Whiskey ein.

Fülle die heiße Schokolade in Tassen und garniere sie mit dem Milchschaum und den Schokoraspeln.

